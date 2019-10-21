Минобороны досрочно получило второй комплект С-400

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" передал Минобороны России второй в текущем году полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф", говорится в сообщении пресс-службы концерна, поступившем в РИА Новости.

"В рамках исполнения обязательств по государственному оборонному заказу концерн досрочно передал Минобороны России очередной полковой комплект С-400 "Триумф". Это полк "четырехсотки" укрупненного состава", – приводятся в сообщении слова гендиректора концерна Яна Новикова.

Церемония передачи техники прошла на территории полигона "Капустин Яр" в Астраханской области.

В соответствии с требованиями заказчика техника при передаче представителям Минобороны России выводилась на полигон, где были выполнены облеты с сопровождением реальных воздушных целей. По результатам начальных стрельб техника отработала без замечаний, приёмо-сдаточные испытания прошли успешно, говорится в сообщении. Специалисты концерна сопровождали действия представителей госзаказчика от начала стрельб вплоть до их завершения.

ЗРС С-400 "Триумф" разработки и производства концерна ВКО "Алмаз-Антей" предназначена для высокоэффективной защиты от ударов авиации, стратегических, крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса действия в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия.