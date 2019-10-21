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РИА Новости

Минобороны досрочно получило второй комплект С-400

09:33 21.10.2019 (обновлено: 09:44 21.10.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс С-400
Зенитный ракетный комплекс С-400
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс С-400. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" передал Минобороны России второй в текущем году полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф", говорится в сообщении пресс-службы концерна, поступившем в РИА Новости.
"В рамках исполнения обязательств по государственному оборонному заказу концерн досрочно передал Минобороны России очередной полковой комплект С-400 "Триумф". Это полк "четырехсотки" укрупненного состава", – приводятся в сообщении слова гендиректора концерна Яна Новикова.
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф
5 июня, 09:47РИА Новости
Зенитная ракетная система С-400 "Триумф"
Церемония передачи техники прошла на территории полигона "Капустин Яр" в Астраханской области.
В соответствии с требованиями заказчика техника при передаче представителям Минобороны России выводилась на полигон, где были выполнены облеты с сопровождением реальных воздушных целей. По результатам начальных стрельб техника отработала без замечаний, приёмо-сдаточные испытания прошли успешно, говорится в сообщении. Специалисты концерна сопровождали действия представителей госзаказчика от начала стрельб вплоть до их завершения.
ЗРС С-400 "Триумф" разработки и производства концерна ВКО "Алмаз-Антей" предназначена для высокоэффективной защиты от ударов авиации, стратегических, крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса действия в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия.
АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей" – одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса. На предприятиях холдинга трудятся около 130 тысяч человек. Продукция концерна стоит на вооружении более чем в 50 странах мира.
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С-400 «Триумф»Концерн ПВО "Алмаз-Антей"РоссияБезопасность
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