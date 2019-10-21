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РИА Новости

В Томской области закрыли детсад после вспышки кишечной инфекции

09:32 21.10.2019
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© РИА Новости / ФСБ РФСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России
© РИА Новости / ФСБ РФ
НОВОСИБИРСК, 21 окт – РИА Новости. Суд в Томской области приостановил на 60 суток работу детского сада в селе Октябрьское после вспышки кишечной вирусной инфекции и выявленных нарушений, сообщает в понедельник УФССП по региону.
"После вспышки кишечной вирусной инфекции в детском саду села Октябрьское Томского района в учреждении состоялась неплановая выездная проверка Роспотребнадзора. Инспекторы выявили девять нарушений требований законодательства", - говорится в сообщении.
Среди выявленных нарушений - отсутствие необходимых данных в медкнижках персонала, ненадлежащее ведение журнала скоропортящихся продуктов, недостаток спецодежды, отсутствие условий для сушки верхней одежды. Кроме того, по данным приставов, в одной из групп отсутствовал дезинфицирующий раствор для туалета, а часть кроватей была вплотную сдвинута друг к другу, что является нарушением.
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"После проведения проверки протокол об административном правонарушении был передан в Томский районный суд. Изучив представленные управлением Роспотребназдора доказательства нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности учреждения сроком на 60 суток", - сообщили в управлении.
Приставы сразу после решения суда выехали в детский сад и ознакомили руководителя учреждения с постановлением. На тот момент детей и персонала в детском саду не было. Пристав опечатал двери детсада, оставив открытым только один из входов, чтобы администрация, используя его, могла устранять выявленные нарушения.
В УФССП отметили, что исполнение административного наказания по решению суда может быть прекращено до истечения 60-дневного срока в случае досрочного устранения нарушений.
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