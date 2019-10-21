В Свердловской области газовоз перевернулся на трассе

"В ночь с воскресенья на понедельник на территории Свердловской области произошло серьезное ДТП, которое чудом обошлось без чудовищных последствий. Тревожное сообщение поступило в дежурную часть полиции Краснотурьинска из единой диспетчерской службы о том, что на 17-м километре автотрассы Серов-Ивдель водитель грузовика "МАН" с полуприцепом - газовоз, способный перевозить 35 кубов газа, - мужчина 1975 года рождения не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением своего транспортного средства, допустил съезд в кювет, где машина перевернулась и легла на бок", - сказал Горелых.