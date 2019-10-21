В Свердловской области газовоз перевернулся на трассе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 окт – РИА Новости. Газовоз перевернулся на трассе в Свердловской области, на дороге ограничено движение на участке с 14 по 20 километры, сообщил РИА Новости в понедельник руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
"В ночь с воскресенья на понедельник на территории Свердловской области произошло серьезное ДТП, которое чудом обошлось без чудовищных последствий. Тревожное сообщение поступило в дежурную часть полиции Краснотурьинска из единой диспетчерской службы о том, что на 17-м километре автотрассы Серов-Ивдель водитель грузовика "МАН" с полуприцепом - газовоз, способный перевозить 35 кубов газа, - мужчина 1975 года рождения не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением своего транспортного средства, допустил съезд в кювет, где машина перевернулась и легла на бок", - сказал Горелых.
По его словам, утечки газа из цистерны не произошло, но, тем не менее, чтобы не подвергать возможной опасности других участников дорожного движения, сотрудники ГИБДД и МЧС ограничили движение транспорта на участке с 14 по 20 километры.
"Движение пущено в объезд. В ближайшее время из Перми прибудет к месту ДТП другой грузовик для того, чтобы перекачать топливо в другую бочку. Только после этого поврежденное транспортное средство будет поставлено на колеса и эвакуировано с места ДТП", - отметил Горелых.