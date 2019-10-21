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РИА Новости

В Роспатенте рассказали, как искусственный интеллект упростит работу

09:27 21.10.2019 (обновлено: 11:40 21.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловРуководитель Роспатента Григорий Ивлиев
Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев . Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Технологии искусственного интеллекта (ИИ) и блокчейн позволят автоматизировать экспертизу заявок на регистрацию патентов и обеспечить надежность регистрации сделок с передачей прав на объекты интеллектуальной собственности (ОИС), заявил глава Роспатента Григорий Ивлиев в интервью РИА Новости в преддверии Московского международного форума "Открытые инновации".
"Мы начали внедрять ИИ в процессы рассмотрения заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собственности. С использованием инструментов ИИ в некоторых случаях можно полностью автоматизировать формальную экспертизу и сообщать заявителю о прохождении формальной проверки сразу в момент подачи заявки. Внедрение инструментов ИИ в деятельность Роспатента позволит сократить время переписки эксперта с заявителями, так как предполагается, что заявитель воспользуется возможностью проверить правильность заполнения заявки еще до ее подачи", - рассказал он.
По словам главы Роспатента, также в период 2019-2021 годов будет создано несколько новых сервисов и инструментов для подачи заявок и работы с патентной и нормативно-справочной информацией об интеллектуальной собственности.
"Так, цифровая платформа поиска патентной информации позволит проводить поиск по российским и международным фондам патентной документации каждому жителю нашей страны. Платформа обеспечит удаленный доступ к массивам Государственного патентного фонда. Для бизнес-сообщества через программные интерфейсы (API) доступа к сервисам платформы будет представлена возможность подключения приложений собственной разработки, дополняющих электронные сервисы Роспатента", - пояснил он.
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"Создание государственной информационной системы распределенного реестра прав на ОИС, находящиеся в обороте. Изобретатели и инвесторы получат полноценную площадку онлайн-регистрации сделок с правами на все виды ОИС. Надежность регистрации сделок будет обеспечена применением технологии распределенного реестра (блокчейн) российского происхождения", - добавил Ивлиев.
Московский международный форум инновационного развития "Открытые инновации" проходит 21-23 октября в инновационном центре "Сколково". РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством форума.
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Форум "Открытые инновации" 2019Григорий ИвлиевРоспатентРоссияТехнологии
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