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РИА Новости

Таиландская компания закупит в Китае 20 тысяч роботов для детских кафе

09:26 21.10.2019 (обновлено: 09:27 21.10.2019)
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© РИА Новости / Мюджахит КушманРобот-официанты в одном из ресторанов Стамбула
Робот-официанты в одном из ресторанов Стамбула
© РИА Новости / Мюджахит Кушман
Робот-официанты в одном из ресторанов Стамбула. Архивное фото
БАНГКОК, 21 окт – РИА Новости. Таиландская компания Robot Cafе Restaurant заказала у китайской компании UBTech Robotics, которая производит обучающих человекообразных роботов, 20 тысяч "железных воспитателей", рассчитанных на работу с детьми и подростками в возрасте от 3 до 13 лет, сообщает в понедельник интернет-версия газеты Bangkok Post.
Роботы будут главными "работниками" планируемой сети детских кафе-ресторанов, выполняющих также роль обучающих центров.
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Robot Cafe, открывшее по одному пилотному проекту в столице Таиланда Бангкоке и "северной столице" страны Чиангмае, планирует "запустить" еще 18 своих обслуживаемых роботами "точек" до конца 2019 года, а в последующие два-три года – до тысячи филиалов на условиях франшизы, говорится в сообщении.
Помимо обслуживания столиков роботы, обладающие системой распознавания лиц и использующие другие новейшие технологии, смогут в отдельной игровой зоне научить самых маленьких посетителей использованию конструктора Lego, рассказать более старшим детям о достижениях робототехники, провести занятия по иностранному языку, а также заказать экскурсию или гостиницу для туристов, посетивших кафе вместе с детьми. Для этого Robot Cafe в настоящее время отлаживает схему и программное обеспечение для взаимодействия с порталом Booking.com, сообщает газета.
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