Таиландская компания закупит в Китае 20 тысяч роботов для детских кафе

Robot Cafe, открывшее по одному пилотному проекту в столице Таиланда Бангкоке и "северной столице" страны Чиангмае, планирует "запустить" еще 18 своих обслуживаемых роботами "точек" до конца 2019 года, а в последующие два-три года – до тысячи филиалов на условиях франшизы, говорится в сообщении.

Помимо обслуживания столиков роботы, обладающие системой распознавания лиц и использующие другие новейшие технологии, смогут в отдельной игровой зоне научить самых маленьких посетителей использованию конструктора Lego, рассказать более старшим детям о достижениях робототехники, провести занятия по иностранному языку, а также заказать экскурсию или гостиницу для туристов, посетивших кафе вместе с детьми. Для этого Robot Cafe в настоящее время отлаживает схему и программное обеспечение для взаимодействия с порталом Booking.com, сообщает газета.