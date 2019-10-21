Ъ: доработка самолета L-610 обойдется в 20 миллиардов рублей

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Минпромторг России оценивает инвестиции в опытно-конструкторские работы (ОКР) по чешскому проекту регионального самолета L-610, разработанному в конце 1980-х годов, в 20-25 миллиардов рублей, пишет газета Минпромторг России оценивает инвестиции в опытно-конструкторские работы (ОКР) по чешскому проекту регионального самолета L-610, разработанному в конце 1980-х годов, в 20-25 миллиардов рублей, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник в авиапроме.

L-610 - универсальный двухмоторный самолет для местных воздушных линий, разработанный чешским авиапроизводителем Let Kunovice. Предназначен для эксплуатации на неподготовленных грунтовых, травяных, снежных площадках, а также на аэродромах с короткими взлетно-посадочными полосами. L-610 рассчитан на 40 пассажиров, дальность — 2,4 тысячи километров, крейсерская скорость — 438 километров в час. Как пишет газета, самолет должен будет занять нишу между уже собираемым в России 19-местным L-410 и разрабатываемым сейчас 64-местным Ил-114-300.

Источник в авиапроме, знакомый с деталями проекта, рассказал, что сумма инвестиций может быть скорректирована в процессе разработки машины. На данный момент соответствующие поправки к госпрограмме "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" внесены в правительство, пишет издание.

Директор авиационного департамента Минпромторга России Дмитрий Лысогорский, выступая 18 октября в Госдуме, заявил, что финансирование по L-610 может быть открыто до конца года. "Сейчас в кооперации с Чехией и республикой Казахстан мы планируем переработать этот проект, возобновить его производство с выходом на серийный выпуск в 2023 году", - цитирует газета Лысогорского. На данный момент стоимость организации производства самолета неизвестна, как и объем необходимых доработок.