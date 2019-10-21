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РИА Новости

Ъ: доработка самолета L-610 обойдется в 20 миллиардов рублей

09:24 21.10.2019 (обновлено: 09:26 21.10.2019)
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CC BY-SA 4.0 / Steve Ryle / Let L-610M demonstrator at the 1997 Royal International Air TattooСамолет L-610
Самолет L-610
CC BY-SA 4.0 / Steve Ryle / Let L-610M demonstrator at the 1997 Royal International Air Tattoo
Самолет L-610. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Минпромторг России оценивает инвестиции в опытно-конструкторские работы (ОКР) по чешскому проекту регионального самолета L-610, разработанному в конце 1980-х годов, в 20-25 миллиардов рублей, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник в авиапроме.
L-610 - универсальный двухмоторный самолет для местных воздушных линий, разработанный чешским авиапроизводителем Let Kunovice. Предназначен для эксплуатации на неподготовленных грунтовых, травяных, снежных площадках, а также на аэродромах с короткими взлетно-посадочными полосами. L-610 рассчитан на 40 пассажиров, дальность — 2,4 тысячи километров, крейсерская скорость — 438 километров в час. Как пишет газета, самолет должен будет занять нишу между уже собираемым в России 19-местным L-410 и разрабатываемым сейчас 64-местным Ил-114-300.
Источник в авиапроме, знакомый с деталями проекта, рассказал, что сумма инвестиций может быть скорректирована в процессе разработки машины. На данный момент соответствующие поправки к госпрограмме "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" внесены в правительство, пишет издание.
Директор авиационного департамента Минпромторга России Дмитрий Лысогорский, выступая 18 октября в Госдуме, заявил, что финансирование по L-610 может быть открыто до конца года. "Сейчас в кооперации с Чехией и республикой Казахстан мы планируем переработать этот проект, возобновить его производство с выходом на серийный выпуск в 2023 году", - цитирует газета Лысогорского. На данный момент стоимость организации производства самолета неизвестна, как и объем необходимых доработок.
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Интерес к запуску производства самолета проявляют Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) и УГМК Искандара Махмудова и Андрея Бокарева, говорит собеседник издания в авиапроме. УЗГА с 2016 года уже производит в России 19-местные L-410, созданные чешской Let Kunovice еще для советской авиации. Как пишет газета, к концу 2021 года локализация самолета должна быть доведена до 72% с 35%. УГМК же полностью контролирует чешскую Aircraft Industries (бывшая Let Kunovice), которой принадлежит документация на L-410 и L-610.
20210325
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