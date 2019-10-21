Севастополь может запустить аэроэкспресс в аэропорт Симферополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости. Севастополь может запустить железнодорожный аэроэкспресс в международный аэропорт Симферополя, данный вариант возможен как альтернатива развитию гражданского сектора севастопольского аэропорта, сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев.
Развожаев подчеркнул, что перед тем, как привлекать инвесторов в развитие гражданского сектора севастопольского аэропорта "Бельбек", нужно просчитать экономический эффект.
"Даже если и будет предусмотрена гражданская часть, аэропорт останется аэропортом двойного назначения. Это объект министерства обороны. Во-вторых, надо экономику считать. Будут ли востребованы в таком количестве рейсы в два аэропорта (Севастополя и Симферополя - ред.). Это огромные инвестиции. Пока этот вопрос мы изучаем. Может экономически будет выгоднее сделать скоростное сообщение по типу аэроэкспресса с Симферополем. Это условно час пути, комфортабельный поезд, интернет, возможность регистрации на вокзале", - сказал журналистам Развожаев.
По его словам, запуск подобного аэроэкспресса может быть экономически более целесообразным вариантом, нежели создание еще одного полномасштабного гражданского аэропорта.
Ранее власти Севастополя планировали найти частного инвестора для строительства гражданского терминала и инфраструктуры аэропорта "Бельбек", к концу 2016 года "Бельбек" стал филиалом симферопольского аэропорта. В ноябре прошлого года в рамках реконструкции аэропорта военные строители досрочно завершили строительство первой очереди аэродрома "Бельбек": новой взлетно-посадочной полосы длиной 3450 метров, пяти рулежных дорожек и семи мест для стоянок самолетов классов Ил-96 и А319. Аэродром расположен в 400 метрах от побережья Черного моря.