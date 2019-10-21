Севастополь может запустить аэроэкспресс в аэропорт Симферополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости. Севастополь может запустить железнодорожный аэроэкспресс в международный аэропорт Симферополя, данный вариант возможен как альтернатива развитию гражданского сектора севастопольского аэропорта, сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев.

Развожаев подчеркнул, что перед тем, как привлекать инвесторов в развитие гражданского сектора севастопольского аэропорта "Бельбек", нужно просчитать экономический эффект.

"Даже если и будет предусмотрена гражданская часть, аэропорт останется аэропортом двойного назначения. Это объект министерства обороны. Во-вторых, надо экономику считать. Будут ли востребованы в таком количестве рейсы в два аэропорта (Севастополя и Симферополя - ред.). Это огромные инвестиции. Пока этот вопрос мы изучаем. Может экономически будет выгоднее сделать скоростное сообщение по типу аэроэкспресса с Симферополем. Это условно час пути, комфортабельный поезд, интернет, возможность регистрации на вокзале", - сказал журналистам Развожаев.

По его словам, запуск подобного аэроэкспресса может быть экономически более целесообразным вариантом, нежели создание еще одного полномасштабного гражданского аэропорта.