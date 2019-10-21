Министр культуры Украины извинился перед экс-главой Нацбанка за песню хора

КИЕВ/МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Министр культуры Украины Владимир Бородянский извинился перед экс-главой Национального банка Валерией Гонтаревой за хор имени Веревки, артисты которого вместе с актерами из "Квартала 95" исполнили песню о поджоге ее дома.

Ранее студия "Квартал 95" в своем выступлении высмеяла поджог дома Гонтаревой под Киевом. Актер студии Евгений Кошевой вместе с артистами хора имени Веревки исполнили песню "Горел дом" ("Горила хата"), там, в частности, есть такие слова: "Горел дом, пылал, в Лондоне женщина плакала". Сама Гонтарева назвала номер "Квартала 95" позором.

Facebook . "Извините, Валерия Алексеевна, мне стыдно за Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки", - написал Бородянский на своей странице в

По мнению министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова, "номер "Квартала 95" о Гонтаревой прямым образом влияет на инвестиционный климат на Украине, и это влияние отрицательное". На своей странице в Facebook он написал, что большинство внешних инвесторов "воспринимают Гонтареву как выдающегося реформатора, потому что под ее руководством, НБУ перешел на гибкое курсообразование и инфляционное таргетирование". По его мнению, новый тип принятия решений позволил обеспечить низкую инфляцию и стабильность курса.

"В то же время, по мнению внешних наблюдателей, Гонтарева находится под давлением (украинского бизнесмена Игоря – ред.) Коломойского из-за решения по Приватбанку. Также они не понимают, насколько сегодняшняя власть является независимой от Коломойского и других олигархов. "Квартал 95" ассоциируется с властью. И шутки против Гонтаревой, могут и будут восприниматься как подтверждение связей между олигархами и властью. Это может быть несправедливо, но такова реальность", - подытожил Милованов.

Ранее Гонтарева заявила, что неизвестные сожгли ее дом под Киевом, бросив бутылку с зажигательной смесью. Глава МВД Украины Арсен Аваков назвал поджог дома Гонтаревой "криминальным давлением" и заявил, что полиция приложит все усилия для поиска преступника. В офисе президента назвали поджог "грубым преступлением", раскрытие которого должно стать приоритетом для правоохранителей. Полиция завела уголовное дело.

Гонтарева в конце августа сообщила, что ее сбила машина в Лондоне. Ранее она заявила, что Коломойский ей угрожает. Сам Коломойский в интервью изданию "Новое время" сообщил, что не собирается похищать Гонтареву. В сентябре Гонтарева рассказала, что неизвестные сожгли машину ее невестки в Киеве, и заявила об атаке на свою семью. Кроме того, она сообщала, что будет просить политическое убежище в Лондоне, если на Украине ее продолжат "преследовать политически и физически". Гонтарева назвала эти события "звеньями в одной цепи".