Комплекс для зондирования мнения в интернете разработали в Самаре

САМАРА, 21 окт — РИА Новости. Самарский университет разработал комплекс для автоматического зондирования общественного мнения в интернете, который поможет контролировать результативность действий чиновников, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

"В Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королева разработан специальный программный комплекс для автоматического зондирования общественного мнения в интернете "Социальный эхолот", — говорится в сообщении.

"Социальный эхолот", разработанный психологами и IT-специалистами университета, может быть использован органами власти при принятии решений по тем или иным общественно значимым вопросам, в том числе в рамках реализации национальных проектов. Комплекс представляет собой компьютерную систему, которая автоматически определяет отношение сообществ и групп в соцсетях к какому-либо событию, явлению, процессу.

Отмечается, что информационный "всплеск" в интернете "Социальный эхолот" анализирует не только с оценочной и количественной точек зрения, но и определяет, почему, например, пользователям соцсетей не нравится та или иная инициатива и как, по их мнению, можно исправить ситуацию.

Искусственный интеллект, лежащий в основе комплекса, анализирует отраженные в интернете семантические коды на основе разработанной в университете уникальной системы цифровых словарей. "Принципиальная новизна эхолота в том, что он может моделировать контекстные "пространства", в которых просматриваются не только содержательные аспекты информации, но и смысловые", — цитирует пресс-служба заведующего кафедрой психологии развития вуза Константина Лисецкого.

В отличие от широко используемых социологических опросов и маркетинговых программ при работе комплекса людям не приходится отвечать на заранее сформулированные вопросы, таким образом, "эхолот" экономит расходы на проведение опросов.

"Учитывая оперативность программного комплекса, можно "в один клик" собрать дифференцированную информацию и получить таким образом вектор изменения общественного мнения к определенным событиям в режиме реального времени", — приводит пресс-служба слова профессора кафедры технической кибернетики университета Александра Куприянова.