Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-21T09:57Z
https://ria.ru/20191021/1560012065.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/150066/42/1500664219_0:293:5616:3452_1036x0_80_0_0_ea5350f7ea61feba55e83e13c9aa1bd1.jpg
РИА Новости
РИА Наука

Комплекс для зондирования мнения в интернете разработали в Самаре

09:11 21.10.2019 (обновлено: 09:57 21.10.2019)
1520
© Fotolia / Jakub JirsákУправление данными
Управление данными
© Fotolia / Jakub Jirsák
САМАРА, 21 окт — РИА Новости. Самарский университет разработал комплекс для автоматического зондирования общественного мнения в интернете, который поможет контролировать результативность действий чиновников, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
"В Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королева разработан специальный программный комплекс для автоматического зондирования общественного мнения в интернете "Социальный эхолот", — говорится в сообщении.
Искусственный интеллект. Иллюстрация дизайнера Mopic
29 августа, 03:00РИА Наука
Слуга, друг или хозяин: кем станет искусственный интеллект для человечества
"Социальный эхолот", разработанный психологами и IT-специалистами университета, может быть использован органами власти при принятии решений по тем или иным общественно значимым вопросам, в том числе в рамках реализации национальных проектов. Комплекс представляет собой компьютерную систему, которая автоматически определяет отношение сообществ и групп в соцсетях к какому-либо событию, явлению, процессу.
Отмечается, что информационный "всплеск" в интернете "Социальный эхолот" анализирует не только с оценочной и количественной точек зрения, но и определяет, почему, например, пользователям соцсетей не нравится та или иная инициатива и как, по их мнению, можно исправить ситуацию.
Искусственный интеллект, лежащий в основе комплекса, анализирует отраженные в интернете семантические коды на основе разработанной в университете уникальной системы цифровых словарей. "Принципиальная новизна эхолота в том, что он может моделировать контекстные "пространства", в которых просматриваются не только содержательные аспекты информации, но и смысловые", — цитирует пресс-служба заведующего кафедрой психологии развития вуза Константина Лисецкого.
Нейроинтерфейс: как законнектиться с искусственным интеллектом
21 июня 2018, 09:00РИА Наука
Нейроинтерфейс: как законнектиться с искусственным интеллектом
В отличие от широко используемых социологических опросов и маркетинговых программ при работе комплекса людям не приходится отвечать на заранее сформулированные вопросы, таким образом, "эхолот" экономит расходы на проведение опросов.
"Учитывая оперативность программного комплекса, можно "в один клик" собрать дифференцированную информацию и получить таким образом вектор изменения общественного мнения к определенным событиям в режиме реального времени", — приводит пресс-служба слова профессора кафедры технической кибернетики университета Александра Куприянова.
Впервые "Социальный эхолот" будет представлен в понедельник, 21 октября, на выставке форума "Открытые инновации".
600100
Обсудить 0
РИА НаукаСамарский университетУниверситетская наукаНавигатор абитуриента
Рекомендуем
Умный крест от Ватикана
Электронные четки с "умным" крестом смогли взломать за 15 минут
РИА
Новости
Девушка с телефоном
В Роскачестве рассказали, что делать в случае кражи смартфона
Специалист Нью-Йоркской фондовой биржи во время работы. 8 октября 2019 года
Новый мировой беспорядок. Кто виноват и что делать
В лаборатории предприятия во время производства мясных деликатесов компании Калининградский деликатес
Ученые вырастили мясо с мышечной структурой
Лента
новостей
Хиллари Клинтон
Хиллари Клинтон разоблачила красивую "кандидатку Кремля" в президенты США
Мужчина у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне
"Мы создали монстра": МВФ рассказал об угрозе зомби-компаний
Заправщик заправляет автомобиль на автозаправочной станции в Москве
В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС
Робот
Опрос показал, сколько россиян положительно относятся к роботам
Кадры следственного эксперимента с обвиняемым в убийстве девочки в Саратове
Опубликовано видео эксперимента с обвиняемым в убийстве девочки в Саратове
Алексей Чалый
Глава Севастополя сравнил ученого Алексея Чалого со Стивом Джобсом
Нурсултан Назарбаев
Президент Казахстана расширил полномочия Назарбаева
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
Число пострадавших при прорыве дамбы под Красноярском выросло до 27 человек
Пуск высокоточной крылатой ракеты Калибр
Адмиралы прокомментировали возможный сбой при пусках на "Громе-2019"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:48В Северной Ирландии легализовали аборты и однополые браки
02:45Трампу хотят запретить использовать его собственность для проведения встреч
02:43Эсминец ВМС США проследил за "морской активностью" России в Заполярье
02:34Эксперты определили эффективные способы борьбы с джетлагом
02:09Доли процента отделяют президента Боливии от переизбрания на новый срок
02:07Постпредство России посоветовало НАТО приобрести учебники истории
01:30Горбачев назвал победителей в холодной войне
01:15Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины
00:55В Эквадоре восстановили объем производства нефти
00:52Пушков прокомментировал готовность Трампа воевать с Турцией
00:34Ozon позволит пользователям зарабатывать на заказах
00:28Захарова ответила на слова Цукерберга о "вмешательстве" РФ в выборы в США
00:18СМИ: Пентагон готовится к полному выводу войск из Афганистана
00:14Экс-премьер Латвии заявил, что страна попала в "пятую точку"
00:07ГД хочет ратифицировать протокол к конвенции СЕ о предупреждении терроризма
23:56На заводе в Свердловской области пролилась жидкая медь
23:46В НАСА рассказали о перспективах доставки астронавтов на МКС в 2020 году
23:35Глава НАСА считает, что конгресс поддержит идею о продлении работы МКС
23:33СМИ: импичмент Трампа будет основан на "злоупотреблении властью" по Украине
23:31Помпео рассказал о готовности Трампа к войне против Турции
Лента новостейМолния