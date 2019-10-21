В Роскомнадзоре оценили опыт Китая в сфере регулирования интернета

ПЕКИН, 21 окт – РИА Новости. России есть чему поучиться у Китая в сфере регулирования интернета, особенно с точки зрения технологий, заявил журналистам в понедельник глава Роскомнадзора Александр Жаров на полях VI Всемирной интернет конференции.

"Мне кажется, что у нас (с Китаем – ред.) с точки зрения регулирования очень много общего. И мы, и КНР стоим на принципах соблюдения всеми трансграничными корпорациями локального законодательства, и мы добиваемся этого разными способами", - сказал Жаров.

По его словам, "безусловно, регулирование в РФ мягче, мы работаем по принципу "белого списка": все, что не запрещено, разрешено, но очевидно, что с точки зрения технологий, нам есть чему поучиться у наших китайских коллег".