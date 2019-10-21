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РИА Новости

В Роскомнадзоре оценили опыт Китая в сфере регулирования интернета

09:10 21.10.2019
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CC0 / TBIT / Клавиатура компьютера
Клавиатура компьютера
CC0 / TBIT /
Клавиатура компьютера. Архивное фото
ПЕКИН, 21 окт – РИА Новости. России есть чему поучиться у Китая в сфере регулирования интернета, особенно с точки зрения технологий, заявил журналистам в понедельник глава Роскомнадзора Александр Жаров на полях VI Всемирной интернет конференции.
"Мне кажется, что у нас (с Китаем – ред.) с точки зрения регулирования очень много общего. И мы, и КНР стоим на принципах соблюдения всеми трансграничными корпорациями локального законодательства, и мы добиваемся этого разными способами", - сказал Жаров.
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По его словам, "безусловно, регулирование в РФ мягче, мы работаем по принципу "белого списка": все, что не запрещено, разрешено, но очевидно, что с точки зрения технологий, нам есть чему поучиться у наших китайских коллег".
"Поэтому мы приветствуем контакты как на уровне руководства, как это сегодня произошло, так и на уровне технических специалистов. Мы уже неоднократно говорили, что сеть интернет становится сложнее, технологии усложняются, поэтому знания становятся безусловно "драгоценностью", а обмениваться "драгоценностями" между техническими специалистами очень важно", - добавил он.
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РоскомнадзорАлександр ЖаровКитайРоссияОбщество
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