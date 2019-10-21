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РИА Новости

В Таиланде хотят построить двадцатикилометровую эстакаду для велосипедов

09:05 21.10.2019 (обновлено: 10:33 21.10.2019)
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкПрохожие в деловом центре Бангкока
Прохожие в деловом центре Бангкока
© РИА Новости / Павел Львов
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Прохожие в деловом центре Бангкока. Архивное фото
БАНГКОК, 21 окт – РИА Новости. Проект 20-километровой эстакады для велосипедов обсуждается в столице Таиланда на правительственном уровне, сообщает в понедельник интернет-версия газеты Bangkok Post.
Эстакаду из легкого металла проектировщики планируют "подвесить" под линией надземного метро, соединяющей центр Бангкока с международным аэропортом Суваннапхум, расположенным в соседней с Бангкоком провинции Самутпракан, говорится в сообщении.
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Длина линии метро превышает 28,5 км, в то время как велосипедная эстакада будет 20-километровой, соединяющей деловой центр таиландской столицы с ее восточной окраиной, сообщает газета. Эстакада будет снабжена виадуками для въезда и выезда велосипедов на каждой станции линии надземного метро.
Строительство эстакады станет частью более широкого плана правительства Таиланда, направленного на поощрение велосипедного движения в Бангкоке: в рамках этого плана во всех районах города появятся выделенные полосы движения для велосипедов, а во всех правительственных учреждениях, торговых центрах и других зданиях, рассчитанных на массовое посещение горожанами, будут созданы отдельные велосипедные стоянки, говорится в сообщении.
Авторы проекта надеются, что создание комфортных и безопасных условий для передвижения по городу на велосипедах поможет оздоровлению жителей таиландской столицы, сообщает газета.
В настоящее время в историческом центре Бангкока уже есть велосипедные полосы, и действует прокат велосипедов, однако велосипедные поездки по основным магистралям города пока сопряжены с опасностью из-за интенсивного автомобильного движения и вредом для здоровья из-за высокой концентрации выхлопных газов в часы пик, а также загрязнением воздуха микрочастицами.
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