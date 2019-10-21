Facebook заблокировал страницу проекта МИА "Россия сегодня" об Арктике

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Facebook удалил англоязычную страницу одного из сайтов МИА "Россия сегодня" — портала Arctic.ru.

"(Это. — Прим. ред.) вполне в рамках сегодняшнего западного понимания понятия свободы слова: она есть, но не для всех, а для российских ресурсов ее вообще больше не существует", — прокомментировали РИА Новости в пресс-службе агентства.

Там напомнили, что сначала Facebook закрывал аккаунты журналистов, "теперь добрался до природы и белых мишек".

"Мы все понимаем — стратегический противник и так далее. Но перестаньте пытаться учить весь мир своим "демократическим" ценностям. И называйте вещи своими именами. В данном случае — цензура", — подчеркнул собеседник агентства.

Это не первый случай безосновательной блокировки информационных ресурсов "России сегодня". В январе соцсеть закрывала страницы Sputnik и аккаунты сотрудников. На прошлой неделе — также без объяснения — страницу проекта RT с рецептами русской кухни.

Как развивалась ситуация вокруг Arctic.ru

С начала октября Facebook начал последовательно блокировать страницу проекта на английском языке: сначала запретили размещать видео, потом — делать любые публикации, а 14 октября аккаунт просто удалили.

"Мы были максимально аполитичными, придерживались фактов и старались не высказывать собственного мнения. Публиковали законодательные инициативы и акты по сохранению и развитию арктических территорий, информацию о животном мире Арктики и коренных малочисленных народах Севера (как российских, так и зарубежных), истории арктических экспедиций, в частности дневники дрейфующих полярных станций. К нам даже обращаются учителя школ с просьбой помочь им в организации тематических уроков или лекций. Блокировка аккаунта в преддверии двух крупнейших в России мероприятий "Арктика: настоящее и будущее" и "Дни Арктики в Москве" — это вообще нож в спину", — сказала руководитель дирекции государственных интернет-проектов медиагруппы Елена Давыдова.

Она добавила, что "Россия сегодня" продолжит добиваться разъяснений причин блокировки, хотя пока Facebook не ответил ни на один запрос.

Arctic.ru — специальный проект МИА "Россия сегодня", который стартовал 1 августа 2015 года при финансовой поддержке Русского географического общества. Является единственным информационным проектом федерального уровня, посвященным российскому присутствию в Арктике. Освещает проблемы природных ресурсов и инфраструктуры Северного морского пути, экономики и международного сотрудничества, экологии, сохранения культуры коренных малочисленных народов Севера, туризма и отдыха в Арктическом регионе.