Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-21T14:33Z
https://ria.ru/20191021/1560011810.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156001/53/1560015389_0:0:2500:1407_1036x0_80_0_0_94817ae058055ca77aa3ac5be4759746.jpg
РИА Новости
Медиавойны

Facebook заблокировал страницу проекта МИА "Россия сегодня" об Арктике

09:04 21.10.2019 (обновлено: 14:33 21.10.2019)
15997
© РИА НовостиПортал Arctic.ru
Портал Arctic.ru
© РИА Новости
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Facebook удалил англоязычную страницу одного из сайтов МИА "Россия сегодня" — портала Arctic.ru.
"(Это. — Прим. ред.) вполне в рамках сегодняшнего западного понимания понятия свободы слова: она есть, но не для всех, а для российских ресурсов ее вообще больше не существует", — прокомментировали РИА Новости в пресс-службе агентства.
Там напомнили, что сначала Facebook закрывал аккаунты журналистов, "теперь добрался до природы и белых мишек".

"Мы все понимаем — стратегический противник и так далее. Но перестаньте пытаться учить весь мир своим "демократическим" ценностям. И называйте вещи своими именами. В данном случае — цензура", — подчеркнул собеседник агентства.

Это не первый случай безосновательной блокировки информационных ресурсов "России сегодня". В январе соцсеть закрывала страницы Sputnik и аккаунты сотрудников. На прошлой неделе — также без объяснения — страницу проекта RT с рецептами русской кухни.
Логотип Facebook
18 октября, 12:41Медиавойны
Симоньян прокомментировала удаление в Facebook страницы RT с рецептами

Как развивалась ситуация вокруг Arctic.ru

С начала октября Facebook начал последовательно блокировать страницу проекта на английском языке: сначала запретили размещать видео, потом — делать любые публикации, а 14 октября аккаунт просто удалили.
"Мы были максимально аполитичными, придерживались фактов и старались не высказывать собственного мнения. Публиковали законодательные инициативы и акты по сохранению и развитию арктических территорий, информацию о животном мире Арктики и коренных малочисленных народах Севера (как российских, так и зарубежных), истории арктических экспедиций, в частности дневники дрейфующих полярных станций. К нам даже обращаются учителя школ с просьбой помочь им в организации тематических уроков или лекций. Блокировка аккаунта в преддверии двух крупнейших в России мероприятий "Арктика: настоящее и будущее" и "Дни Арктики в Москве" — это вообще нож в спину", — сказала руководитель дирекции государственных интернет-проектов медиагруппы Елена Давыдова.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
19 октября, 12:35Медиавойны
Захарова рассказала, как Россия отвечает на информационную агрессию
Она добавила, что "Россия сегодня" продолжит добиваться разъяснений причин блокировки, хотя пока Facebook не ответил ни на один запрос.
Arctic.ru — специальный проект МИА "Россия сегодня", который стартовал 1 августа 2015 года при финансовой поддержке Русского географического общества. Является единственным информационным проектом федерального уровня, посвященным российскому присутствию в Арктике. Освещает проблемы природных ресурсов и инфраструктуры Северного морского пути, экономики и международного сотрудничества, экологии, сохранения культуры коренных малочисленных народов Севера, туризма и отдыха в Арктическом регионе.
С глаз долой
Вчера, 14:32РИА Новости
С глаз долой
Сайт является информационным партнером всех крупнейших российских мероприятий по арктической тематике, поддерживает различные спортивные и культурные события, такие как заплывы в морях Северного Ледовитого океана, выставки, праздники и так далее. Работает на русском и английском языках.
Московский Кремль
14 октября, 14:00РИА Новости
Стало известно, за что Россию не любят в мире
42232737548
Обсудить 122
МедиавойныFacebookМИА "Россия сегодня"Медиавойны
Популярные комментарии
А что ещё остаётся... Информационную войну мы уже проиграли.
21 октября, 09:06
Сергей Серый
123402391
Их платформа - их правила. Не нравится, дверь всегда открыта.
21 октября, 09:18
oleg  
30302378
Рекомендуем
В Подмосковье обнаружены тела жертв преступного сообщества, возглавляемого Шишкановым
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
РИА
Новости
Строительство газопровода Турецкий поток
Болгария начала строить участок для прокачки газа по "Турецкому потоку"
Города мира. Дамаск
Немецкие СМИ рассказали о победе Путина без войны
Покупатели в супермаркете
Диетологи назвали продукты, которые "никогда нельзя есть"
Лента
новостей
Хиллари Клинтон
Хиллари Клинтон разоблачила красивую "кандидатку Кремля" в президенты США
Фоторобот подозреваемого в совершении серии убийств престарелых женщин
"Может объявиться где угодно": серийного душителя ищут по всей стране
Жительница Великобритании Сью Рэдфорд
"Обещала не рожать": мать двадцати одного ребенка снова забеременела
Сотрудники МЧС ведут поисково-спасательные работы на месте прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
Опубликован список погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае
Пуск ракеты во время учений Гром-2019
СМИ сообщили о нештатной ситуации при запуске ракеты на учениях "Гром-2019"
Звуковой удар
Ушли на второй круг. Ученые оценили попытки создать сверхзвуковой самолет
Телеведущий Владимир Соловьев
Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
Одного из пропавших без вести при прорыве дамбы нашли живым
Кадры следственного эксперимента с обвиняемым в убийстве девочки в Саратове
Опубликовано видео эксперимента с обвиняемым в убийстве девочки в Саратове
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:48В Северной Ирландии легализовали аборты и однополые браки
02:45Трампу хотят запретить использовать его собственность для проведения встреч
02:43Эсминец ВМС США проследил за "морской активностью" России в Заполярье
02:34Эксперты определили эффективные способы борьбы с джетлагом
02:09Доли процента отделяют президента Боливии от переизбрания на новый срок
02:07Постпредство России посоветовало НАТО приобрести учебники истории
01:30Горбачев назвал победителей в холодной войне
01:15Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины
00:55В Эквадоре восстановили объем производства нефти
00:52Пушков прокомментировал готовность Трампа воевать с Турцией
00:34Ozon позволит пользователям зарабатывать на заказах
00:28Захарова ответила на слова Цукерберга о "вмешательстве" РФ в выборы в США
00:18СМИ: Пентагон готовится к полному выводу войск из Афганистана
00:14Экс-премьер Латвии заявил, что страна попала в "пятую точку"
00:07ГД хочет ратифицировать протокол к конвенции СЕ о предупреждении терроризма
23:56На заводе в Свердловской области пролилась жидкая медь
23:46В НАСА рассказали о перспективах доставки астронавтов на МКС в 2020 году
23:35Глава НАСА считает, что конгресс поддержит идею о продлении работы МКС
23:33СМИ: импичмент Трампа будет основан на "злоупотреблении властью" по Украине
23:31Помпео рассказал о готовности Трампа к войне против Турции
Лента новостейМолния