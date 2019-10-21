В Москве госпитализировали актрису Валентину Талызину

"Я только что разговаривала с Валентиной Илларионовной по телефону, она чувствует себя хорошо. Проходит небольшое плановое обследование и немножко отдохнет перед спектаклем "Васса", где она играет заглавную роль и который состоится 27 октября", — рассказала агентству директор театра Валентина Панфилова.