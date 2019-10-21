В Москве госпитализировали актрису Валентину Талызину

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Актриса Валентина Талызина проходит обследование в одной из столичных больниц, сообщили РИА Новости в пресс-службе Театра имени Моссовета.
"Я только что разговаривала с Валентиной Илларионовной по телефону, она чувствует себя хорошо. Проходит небольшое плановое обследование и немножко отдохнет перед спектаклем "Васса", где она играет заглавную роль и который состоится 27 октября", — рассказала агентству директор театра Валентина Панфилова.
Ранее СМИ сообщили, что 84-летняя артистка госпитализирована с болями в области сердца.
Валентина Талызина — российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. На ее счету более 160 ролей в фильмах и сериалах, таких как "Ирония судьбы, или С легким паром", "После дождичка в четверг", "Афоня" и других.
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