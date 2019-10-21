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РИА Новости
РИА Наука

Роспатент: проект о "служебных изобретениях" представят до конца 2019 года

08:56 21.10.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловРуководитель Роспатента Григорий Ивлиев на пресс-конференции в преддверии Международной конференции "Цифровая трансформация: интеллектуальная собственность и блокчейн-технологии"
Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев на пресс-конференции в преддверии Международной конференции Цифровая трансформация: интеллектуальная собственность и блокчейн-технологии
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Законопроект о "служебных изобретениях", который позволит авторам получать доход от реализации патентов в производстве, представят на обсуждение с деловым сообществом до конца 2019 года, сообщил глава Роспатента Григорий Ивлиев в интервью РИА Новости в преддверии московского международного форума "Открытые инновации".
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В феврале Ивлиев сообщал, что ведомство разрабатывает законопроект о "служебных изобретениях", который позволит автору получать долю от прибыли при реализации продукции, в которой используется его изобретение. По его словам, такой подход не только гарантирует автору справедливое вознаграждение, но и обеспечит более креативный, практический подход к исследованиям и разработкам.
"Как дать стимулы авторам, патентообладателям к тому, чтобы они свой патент реализовывали? Сегодня планируется разработка законопроекта о "служебных изобретениях". Чтобы был стимул к тому, чтобы реализовать свой патент в производстве и получить от этого доход. Автор сейчас, по существу, небольшой субъект этой деятельности, работодатель его полностью поглощает", - считает глава Роспатента.
По его словам, если в советские времена изобретатель получал вознаграждение в виде заработка, то сейчас этого недостаточно. "Мы предлагаем в качестве главного стимула дать возможность автору участвовать в реализации своего изобретения и получать доход от его реализации. Если автор будет получать доход от реализации, уверен, что тогда будет продвижение в трансфере технологий", - отметил он.
"Правительство уже приняло решение о разработке этого законопроекта, сейчас готовится его концепция и она будет вынесена в ближайшее время на обсуждение, до конца этого года. Такие гарантии нам, на мой взгляд, совершенно необходимы. Законопроект непростой, я думаю, будет сложное обсуждение с предпринимателями, с деловым сообществом", - добавил Ивлиев.
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РИА НаукаФорум "Открытые инновации" 2019Григорий ИвлиевРоспатентСколковоРоссияОбщество
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