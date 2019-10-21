В Кузбассе за мошенничество в автостраховании пойдут под суд 11 человек

КЕМЕРОВО, 21 окт - РИА Новости. Одиннадцать участников группировки, занимавшихся мошенничеством в автостраховании в Кузбассе, среди которых был начальник службы безопасности местного филиала страховой компании, пойдут под суд, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону.

"Следователем … ГУМВД России по Кемеровской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 11 жителей Кемеровской области … Им инкриминируется совершение 8 преступлений, предусмотренных частью 2 и частью 4 статьи 159.5 УК РФ "Мошенничество в сфере страхования" … Установлено, что трое жителей областного центра, среди которых был и начальник службы безопасности местного филиала страховой компании, организовали группу, которая занималась мошенничествами в сфере автострахования", – говорится в сообщении.

Отмечается, что фигуранты инсценировали ДТП с участием дорогих иномарок, на которых заблаговременно устанавливали поврежденные элементы, а также подготавливали фиктивные документы на возмещение страховых случаев. Подчеркивается, что по такой схеме мошенники похитили около 5,3 миллиона рублей.

Сообщается, что противоправную деятельность фигурантов в ходе совместной оперативной разработки пресекли сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска и управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУМВД России по Кемеровской области и регионального управления ФСБ России.

Отмечается, что один из организаторов заключил досудебное соглашение, дав подробные показания о деятельности мошеннической группы, в связи с чем уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. Уголовное преследование в отношении еще одного фигуранта было прекращено в связи с его смертью. "Третьему организатору, а также еще 10 обвиняемым, которые принимали участие в совершении мошенничеств, предъявлено обвинение. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд", – говорится в пресс-релизе.