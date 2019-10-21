Директор школы на Сахалине, где избили школьницу, уволилась

Ранее сообщалось, что в Поронайске учащиеся четвертого класса школы №2 избили свою одноклассницу после занятий за то, что она напомнила учителю о необходимости дать домашнее задание. После происшествия школьница попала в местную больницу. Проверку по этому делу начали прокуратура, полиция и следком. Ситуацию держат на контроле глава регионального министерства образования Наталья Мурашова и детский омбудсмен Любовь Устиновская.