Директор школы на Сахалине, где избили школьницу, уволилась

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 окт – РИА Новости. Директор школы на Сахалине, где одноклассники избили школьницу, уволилась, сообщили в понедельник журналистам в региональном правительстве.
Ранее сообщалось, что в Поронайске учащиеся четвертого класса школы №2 избили свою одноклассницу после занятий за то, что она напомнила учителю о необходимости дать домашнее задание. После происшествия школьница попала в местную больницу. Проверку по этому делу начали прокуратура, полиция и следком. Ситуацию держат на контроле глава регионального министерства образования Наталья Мурашова и детский омбудсмен Любовь Устиновская.
"Директор школы уволилась. Министр образования области ее отставку приняла", - рассказали в пресс-службе правительства.
По распоряжению властей региона в школе №2 Поронайска проводится служебная проверка.