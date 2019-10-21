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РИА Новости

Директор школы на Сахалине, где избили школьницу, уволилась

08:53 21.10.2019 (обновлено: 08:54 21.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкШкольный кабинет
Школьный кабинет
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Школьный кабинет. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 окт – РИА Новости. Директор школы на Сахалине, где одноклассники избили школьницу, уволилась, сообщили в понедельник журналистам в региональном правительстве.
Ранее сообщалось, что в Поронайске учащиеся четвертого класса школы №2 избили свою одноклассницу после занятий за то, что она напомнила учителю о необходимости дать домашнее задание. После происшествия школьница попала в местную больницу. Проверку по этому делу начали прокуратура, полиция и следком. Ситуацию держат на контроле глава регионального министерства образования Наталья Мурашова и детский омбудсмен Любовь Устиновская.
Пожарные
Вчера, 08:25РИА Новости
В Иркутской области произошёл пожар в сельской школе
"Директор школы уволилась. Министр образования области ее отставку приняла", - рассказали в пресс-службе правительства.
По распоряжению властей региона в школе №2 Поронайска проводится служебная проверка.
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СахалинПроисшествия
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