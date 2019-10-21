Жителям Лисичанска на Украине подвозят техническую воду

КИЕВ, 21 окт - РИА Новости. Спасатели подвозят техническую воду для жителей города Лисичанск в Луганской области Украины, которые остались без водоснабжения из-за отключения трех насосных станций коммунального предприятия "Лисичанскводоканал", сообщила в понедельник пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.

Ранее пресс-служба энергокомпании "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО) информировала, что "Лисичанскводоканал" в Луганской области, обеспечивающий питьевой водой Лисичанск, отключат от электроэнергии за долги. Госслужба по ЧС сообщила, что 18 октября около 80 тысяч жителей Лисичанска остались без водоснабжения из-за отключения трех насосных станций "Лисичанскводоканала".

"В течение суток подразделения Госслужбы по ЧС населению и на объекты инфраструктуры подвезли 167,5 м3 технической воды (с начала работ 307,5 м3 технической воды)", - говорится в сообщении.