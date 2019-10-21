В Хабаровске возбудили дело после убийства матери двоих детей

ХАБАРОВСК, 21 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Хабаровске после убийства женщины, на его расследование направлены опытные криминалисты и следователи, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.

Как сообщают местные СМИ, 40-летняя мать двух девочек, младшей из которых исполнился один месяц, в минувший четверг ушла получать посылку и не вернулась. По сообщению СМИ, в пятницу ее тело со следами насильственной смерти обнаружено на пустыре.