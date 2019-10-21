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РИА Новости

В Хабаровске возбудили дело после убийства матери двоих детей

08:40 21.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ХАБАРОВСК, 21 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Хабаровске после убийства женщины, на его расследование направлены опытные криминалисты и следователи, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
Как сообщают местные СМИ, 40-летняя мать двух девочек, младшей из которых исполнился один месяц, в минувший четверг ушла получать посылку и не вернулась. По сообщению СМИ, в пятницу ее тело со следами насильственной смерти обнаружено на пустыре.
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"Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство". Для его расследования создана усиленная следственно-оперативная группа, в которую вошли опытные следователи и криминалисты, сотрудники уголовного розыска, устанавливаются обстоятельства преступления", - рассказал собеседник, не уточнив подробностей происшествия.
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ХабаровскПроисшествия
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