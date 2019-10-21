ФАС возбудила дело против авиакомпании "Победа" за рекламу на борту

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против авиакомпании "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") по подозрению в нарушении закона "О рекламе" за рекламные объявления на борту, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"ФАС России... возбудила дело в отношении компании "Победа" за трансляцию аудиорекламы на борту самолета", - сообщили в пресс-службе. Там уточнили, что дело было возбуждено после соответствующей жалобы.

"В случае подтверждения факта нарушения закона "О рекламе" компании будет выдано предписание о прекращении дальнейшего распространения такой рекламы, а также назначен штраф в размере от 40 до 100 тысяч рублей", - сообщили в ФАС.