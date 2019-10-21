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РИА Новости

Бурятская Росгвардия поможет семье бойца, погибшего в Хабаровске

08:33 21.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРосгвардия
Росгвардия
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КРАСНОЯРСК, 21 окт - РИА Новости. Руководство Управления Росгвардии в Бурятии поможет семье своего коллеги, погибшего во время экзамена на краповый берет в Хабаровске, сообщила РИА Новости в понедельник официальный представитель Управления.
Огненно-штурмовая полоса во время квалификационных испытаний на право ношения крапового берета среди военнослужащих и сотрудников подразделений специального назначения Сибирского округа Росгвардии
15 октября, 10:05РИА Новости
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Ранее представитель Восточного округа войск национальной гвардии сообщил, что во время соревнований сотрудник Росгвардии из Бурятии получил травму и был своевременно госпитализирован, но спасти его не удалось. По факту произошедшего проводится расследование.
"Управление Росгвардии по Республике Бурятия выражает глубокое соболезнование родным и близким. Семье будет оказана вся необходимая помощь", - сказала собеседница агентства.
Краповый берет, как отличительный знак спецназа внутренних войск (на основе которых были создана Росгвардия), был впервые принят в конце 1970-х годов. Десять лет спустя появилась традиция специальных испытаний на право ношения крапового берета, с 1993 года эти испытания были признаны официально, а требования к кандидатам существенно повысились. В 2008 году были утверждены единые правила проведения испытаний на право ношения крапового берета.
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РосгвардияХабаровскБурятияОбществоПроисшествия
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