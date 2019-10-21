Бурятская Росгвардия поможет семье бойца, погибшего в Хабаровске

КРАСНОЯРСК, 21 окт - РИА Новости. Руководство Управления Росгвардии в Бурятии поможет семье своего коллеги, погибшего во время экзамена на краповый берет в Хабаровске, сообщила РИА Новости в понедельник официальный представитель Управления.

Ранее представитель Восточного округа войск национальной гвардии сообщил, что во время соревнований сотрудник Росгвардии из Бурятии получил травму и был своевременно госпитализирован, но спасти его не удалось. По факту произошедшего проводится расследование.

Краповый берет, как отличительный знак спецназа внутренних войск (на основе которых были создана Росгвардия), был впервые принят в конце 1970-х годов. Десять лет спустя появилась традиция специальных испытаний на право ношения крапового берета, с 1993 года эти испытания были признаны официально, а требования к кандидатам существенно повысились. В 2008 году были утверждены единые правила проведения испытаний на право ношения крапового берета.