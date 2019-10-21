В США экс-чиновники оценили идею выхода из Договора по открытому небу

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Выход из Договора по открытому небу станет серьезной ошибкой США, сообщили бывший глава Госдепартамента США Джордж Шульц, экс-руководитель Пентагона Уильям Перри и экс-сенатор Сэмюэл Нанн в статье газеты Выход из Договора по открытому небу станет серьезной ошибкой США, сообщили бывший глава Госдепартамента США Джордж Шульц, экс-руководитель Пентагона Уильям Перри и экс-сенатор Сэмюэл Нанн в статье газеты Wall Street Journal

Ранее председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгел сообщил, что США рассматривают возможность выхода из Договора по открытому небу.

По словам авторов статьи, возможность совершать облеты стран-участниц Договора была особенно важна для США и их союзников, так как позволяла следить за военной деятельностью в России.

"Даже когда отношения между Москвой и Вашингтоном напряженные, Договор по открытому небу помогает сохранить меры прозрачности и доверия… Такой выход (из Договора) будет серьезной ошибкой. Он подорвет доверие между США и Россией и поставит в опасность американских союзников", - говорится в статье.