Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-21T08:34Z
https://ria.ru/20191021/1560011036.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/138761/96/1387619648_0:208:2000:1333_1036x0_80_0_0_ca29d09ae996e45dd017172301c03e25.jpg
РИА Новости

В США экс-чиновники оценили идею выхода из Договора по открытому небу

08:31 21.10.2019 (обновлено: 08:34 21.10.2019)
1651
© AP Photo / Alex BrandonБывший министр обороны США Уильям Перри
Бывший министр обороны США Уильям Перри
© AP Photo / Alex Brandon
Бывший министр обороны США Уильям Перри. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Выход из Договора по открытому небу станет серьезной ошибкой США, сообщили бывший глава Госдепартамента США Джордж Шульц, экс-руководитель Пентагона Уильям Перри и экс-сенатор Сэмюэл Нанн в статье газеты Wall Street Journal.
Ранее председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгел сообщил, что США рассматривают возможность выхода из Договора по открытому небу.
Самолет наблюдения США OC-135B
Вчера, 00:21РИА Новости
В Минобороны объяснили претензии США к России по Договору по открытому небу
По словам авторов статьи, возможность совершать облеты стран-участниц Договора была особенно важна для США и их союзников, так как позволяла следить за военной деятельностью в России.
"Даже когда отношения между Москвой и Вашингтоном напряженные, Договор по открытому небу помогает сохранить меры прозрачности и доверия… Такой выход (из Договора) будет серьезной ошибкой. Он подорвет доверие между США и Россией и поставит в опасность американских союзников", - говорится в статье.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
Вчера, 00:07РИА Новости
Пентагон заинтересован в Договоре по открытому небу, сообщили в Минобороны
1360100
Обсудить 0
Уильям ПерриРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Самолет наблюдения США OC-135B
В Минобороны объяснили претензии США к России по Договору по открытому небу
РИА
Новости
МиГ-25
Американские СМИ рассказали о советской разработке, напугавшей НАТО
Министр обороны Сергей Шойгу
Шойгу назвал истинную причину выхода США из ДРСМД
Акция оппозиции в Минске
"Они приготовили смену Лукашенко". Польша повторяет свои ошибки на Украине
Лента
новостей
Пуск ракеты во время учений Гром-2019
СМИ сообщили о нештатной ситуации при запуске ракеты на учениях "Гром-2019"
Корабль ВМС США USS Portland
На корабле ВМС США установят первый боевой лазер
Портал Arctic.ru
Facebook заблокировал страницу проекта МИА "Россия сегодня" об Арктике
Регионы России. Крым
Глава Севастополя отменит передачу Севморпорта в федеральную собственность
Учения Коллективных сил оперативного реагирования Организации договора о коллективной безопасности
Более трех тысяч военных примут участие в учениях "Нерушимое братство-2019"
Министр обороны Сергей Шойгу
Шойгу назвал настоящую причину выхода США из ДРСМД
Боевик террористической группировки Исламское государство*
Шойгу сообщил, куда боевики ИГ* перебрались после поражения в Сирии
Первая советская атомная бомба РДС-1 в музее РФЯЦ-ВНИИЭФ
"Росатом" рассекретил поручение о создании советской атомной бомбы
Терминал СПГ в польском городе Свиноуйсьце
Это фиаско: Украина не сможет покупать польский газ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:48В Северной Ирландии легализовали аборты и однополые браки
02:45Трампу хотят запретить использовать его собственность для проведения встреч
02:43Эсминец ВМС США проследил за "морской активностью" России в Заполярье
02:34Эксперты определили эффективные способы борьбы с джетлагом
02:09Доли процента отделяют президента Боливии от переизбрания на новый срок
02:07Постпредство России посоветовало НАТО приобрести учебники истории
01:30Горбачев назвал победителей в холодной войне
01:15Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины
00:55В Эквадоре восстановили объем производства нефти
00:52Пушков прокомментировал готовность Трампа воевать с Турцией
00:34Ozon позволит пользователям зарабатывать на заказах
00:28Захарова ответила на слова Цукерберга о "вмешательстве" РФ в выборы в США
00:18СМИ: Пентагон готовится к полному выводу войск из Афганистана
00:14Экс-премьер Латвии заявил, что страна попала в "пятую точку"
00:07ГД хочет ратифицировать протокол к конвенции СЕ о предупреждении терроризма
23:56На заводе в Свердловской области пролилась жидкая медь
23:46В НАСА рассказали о перспективах доставки астронавтов на МКС в 2020 году
23:35Глава НАСА считает, что конгресс поддержит идею о продлении работы МКС
23:33СМИ: импичмент Трампа будет основан на "злоупотреблении властью" по Украине
23:31Помпео рассказал о готовности Трампа к войне против Турции
Лента новостейМолния