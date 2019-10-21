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РИА Новости

В Приморском крае туристка сорвалась со скалы, позируя для фото

08:29 21.10.2019 (обновлено: 13:14 21.10.2019)
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© Фото : ДВРПСО МЧС РоссииСпасатели на месте падения туристки вблизи ущелья Дарданеллы
Спасатели на месте падения туристки вблизи ущелья Дарданеллы
© Фото : ДВРПСО МЧС России
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В Партизанском районе вблизи ущелья Дарданеллы нашли тело 41-летней женщины, сообщает СУ СК России по Приморскому краю.
По данным ведомства, туристка поднялась на смотровую площадку на высоте более 20 метров, чтобы сделать несколько фотографий, однако оступилась и упала.
От полученных травм женщина скончалась до приезда скорой помощи.
Следственные органы начали доследственную проверку по факту происшествия.
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