В Приморском крае туристка сорвалась со скалы, позируя для фото

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В Партизанском районе вблизи ущелья Дарданеллы нашли тело 41-летней женщины, сообщает СУ СК России по Приморскому краю.
По данным ведомства, туристка поднялась на смотровую площадку на высоте более 20 метров, чтобы сделать несколько фотографий, однако оступилась и упала.
От полученных травм женщина скончалась до приезда скорой помощи.
Следственные органы начали доследственную проверку по факту происшествия.
6 октября, 16:15РИА НовостиВ Петербурге блогер упал с высоты, делая селфи