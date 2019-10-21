Медведев рассказал о недостатках действующего КоАП

"Наша задача — создать гораздо более понятный, более эффективный, более приемлемый для целей экономического развития Кодекс административных правонарушений. Это еще одно направление работы, о котором мы, конечно, с удовольствием расскажем нашим коллегам из КСИИ", — сказал Медведев в интервью телеканалу "Россия 24" .