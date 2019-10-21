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РИА Новости

Медведев рассказал о недостатках действующего КоАП

08:26 21.10.2019 (обновлено: 10:54 21.10.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий АстаховПредседатель правительства России Дмитрий Медведев
Председатель правительства России Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Председатель правительства России Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Новый Кодекс об административных правонарушениях должен быть понятным и эффективным, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
По словам главы правительства, действующий КоАП "абсолютно неудобен" и содержит огромное количество статей, которые уже много раз менялись.

"Наша задача — создать гораздо более понятный, более эффективный, более приемлемый для целей экономического развития Кодекс административных правонарушений. Это еще одно направление работы, о котором мы, конечно, с удовольствием расскажем нашим коллегам из КСИИ", — сказал Медведев в интервью телеканалу "Россия 24".

В конце марта Медведев поручил подготовить проект нового Кодекса об административных правонарушениях. Как отмечал глава правительства, новый КоАП будет компактным, четким и логичным. Нововведения направлены на совершенствование процедуры рассмотрения дел и обеспечение адекватности наказания.
В разработке концепции участвовали представители федеральных органов исполнительной власти, Госдумы, Совфеда, Верховного суда, научного юридического сообщества. Пятого июня на совещании у Медведева документ представили и одобрили.
Протокол об административном правонарушении
10 июня, 14:17РИА Новости
Опубликована концепция нового КоАП
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Дмитрий МедведевРоссияОбщество
Популярные комментарии
Всё понятно, опять обирать будут, аки липку. В С/Х вместо помощи в развитии, к примеру, предлагают штраф 50000 каждые полгода, если земля не пахана. А что, хорошая помощь, после штрафа-то земля вспашется автоматом.
21 октября, 08:41
ddr.zorin
1610001
Главное - НЕОТВРАТИМОСТЬ наказания и равенство всех перед законом. А этого в России нет.
21 октября, 09:10
ЛКЛысый Кучерявый
1500000
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