Медведев рассказал о недостатках действующего КоАП

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Новый Кодекс об административных правонарушениях должен быть понятным и эффективным, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
По словам главы правительства, действующий КоАП "абсолютно неудобен" и содержит огромное количество статей, которые уже много раз менялись.
"Наша задача — создать гораздо более понятный, более эффективный, более приемлемый для целей экономического развития Кодекс административных правонарушений. Это еще одно направление работы, о котором мы, конечно, с удовольствием расскажем нашим коллегам из КСИИ", — сказал Медведев в интервью телеканалу "Россия 24".
В конце марта Медведев поручил подготовить проект нового Кодекса об административных правонарушениях. Как отмечал глава правительства, новый КоАП будет компактным, четким и логичным. Нововведения направлены на совершенствование процедуры рассмотрения дел и обеспечение адекватности наказания.
В разработке концепции участвовали представители федеральных органов исполнительной власти, Госдумы, Совфеда, Верховного суда, научного юридического сообщества. Пятого июня на совещании у Медведева документ представили и одобрили.
10 июня, 14:17РИА НовостиОпубликована концепция нового КоАП