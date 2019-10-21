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РИА Новости

В Иркутской области произошёл пожар в сельской школе

08:25 21.10.2019
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© Pixabay / ciobanucatalinaПожарные
Пожарные
© Pixabay / ciobanucatalina
ИРКУТСК, 21 окт – РИА Новости. Пожар произошел утром в понедельник в школе поселка Олха Иркутской области из-за короткого замыкания, сообщает ГУМЧС региона.
Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны в 7.57 (2.57 мск) после срабатывания автоматической пожарной сигнализации.
"Короткое замыкание электрощитовой стало причиной пожара в средней общеобразовательной школе №7 в селе Олха Шелеховского района Иркутской области", - говорится в сообщении.
До прибытия пожарных подразделений из здания были эвакуированы 129 человек. Погибших и травмированных нет. Огнем поврежден один из учебных классов. Занятия в школе отменены для проведения обследования здания школы и ремонтных работ.
Отмечается, что к началу учебного года школа прошла проверку - нарушений выявлено не было.
По факту пожара дознавателями МЧС России проводится доследственная проверка.
Исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
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ГУ МЧСШелеховский районИркутскПроисшествия
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