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РИА Новости

Станцию метро "Коммунарка" в Москве оформят в стиле биотек

08:24 21.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкИнженер на строительстве станции Московского метрополитена "Коммунарка"
Инженер на строительстве станции Московского метрополитена Коммунарка
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Инженер на строительстве станции Московского метрополитена "Коммунарка". Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Станцию "Коммунарка" строящейся Коммунарской линии московского метро оформят в стиле биотек, элементы декора будут напоминать объекты живой природы, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
"В оформлении станции "Коммунарка" будет преобладать характерный для стиля биотек зеленый цвет. Таким образом архитекторы стремились подчеркнуть близость станции к природным территориям ТиНАО", - приводятся на сайте слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.
По данным портала, стены и колонны на станции будут зелеными, потолок - светло-серым. "В вестибюле его украсят алюминиевыми ламелями, которые будут приходить в движение под воздействием воздуха и тем самым создавать иллюзию дуновения ветра", - уточняется в сообщении.
Потолок на платформе оформят декоративными нишами, что создаст схожесть с корой березы. Пол на станции выложат из светлого гранита.
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