В России все инвесторы должны иметь одинаковые условия, заявил Медведев

МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Все инвесторы в России должны иметь одинаково привлекательные условия для работы, а также действовать в рамках одних и тех же требований по соблюдению российских законов, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

"Раньше, наверное, в 1990-е годы, мы исходили из того, что приоритет нужно отдавать иностранным инвесторам, поскольку у них больше возможностей, больше денег, они могут принести другую экономическую культуру в нашу страну. Сейчас, конечно, у нас подход другой. Мы исходим из того, что все инвестиции должны быть равны, что все инвесторы должны получить одинаково привлекательные условия, что все инвесторы одинаково уважаемы и ко всем инвесторам, по сути, применяются одни и те же требования по соблюдению российских законов – и административных, и налоговых, и трудовых законов", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24" в преддверии 25-летия Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) в России.

"В этом смысле, я считаю, это такая общая рамка, которая удобна для всех: применение национального режима по отношению к любым инвестициям", - подчеркнул Медведев. По словам Медведева, капитализация компаний, которые входят в КСИИ, составляет порядка 2 триллионов долларов.

По его словам, убедить инвестировать можно только одним – "предсказуемой политикой и нормальным деловым климатом". "Мы стараемся всё это демонстрировать. Я не говорю, что всё это идеально получается. Есть, наверное, и проблемы какие-то. Тем не менее мы стараемся создать предсказуемые условия на длительный период. Недаром же мы говорим: если налоговое законодательство меняется, то, во-первых, это нельзя делать с обратной силой. И мы даём компаниям возможность подготовиться", - продолжил он.

"С другой стороны, мы говорим о том, что если налоговое законодательство изменено – тот или иной налог изменился, какой-то платёж в бюджет, – то в течение длительного времени, предсказуемого периода, больше этот налог трогать нельзя. Я считаю, это лучше всего гарантирует инвестиции. И внутренние, и иностранные инвестиции", - добавил Медведев.