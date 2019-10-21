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РИА Новости

В России все инвесторы должны иметь одинаковые условия, заявил Медведев

08:21 21.10.2019 (обновлено: 10:08 21.10.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкИнтервью премьер-министра РФ Дмитрия Медведева телеканалу "Россия 24"
Интервью премьер-министра РФ Дмитрия Медведева телеканалу Россия 24
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Все инвесторы в России должны иметь одинаково привлекательные условия для работы, а также действовать в рамках одних и тех же требований по соблюдению российских законов, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
"Раньше, наверное, в 1990-е годы, мы исходили из того, что приоритет нужно отдавать иностранным инвесторам, поскольку у них больше возможностей, больше денег, они могут принести другую экономическую культуру в нашу страну. Сейчас, конечно, у нас подход другой. Мы исходим из того, что все инвестиции должны быть равны, что все инвесторы должны получить одинаково привлекательные условия, что все инвесторы одинаково уважаемы и ко всем инвесторам, по сути, применяются одни и те же требования по соблюдению российских законов – и административных, и налоговых, и трудовых законов", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24" в преддверии 25-летия Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) в России.
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"В этом смысле, я считаю, это такая общая рамка, которая удобна для всех: применение национального режима по отношению к любым инвестициям", - подчеркнул Медведев. По словам Медведева, капитализация компаний, которые входят в КСИИ, составляет порядка 2 триллионов долларов.
По его словам, убедить инвестировать можно только одним – "предсказуемой политикой и нормальным деловым климатом". "Мы стараемся всё это демонстрировать. Я не говорю, что всё это идеально получается. Есть, наверное, и проблемы какие-то. Тем не менее мы стараемся создать предсказуемые условия на длительный период. Недаром же мы говорим: если налоговое законодательство меняется, то, во-первых, это нельзя делать с обратной силой. И мы даём компаниям возможность подготовиться", - продолжил он.
"С другой стороны, мы говорим о том, что если налоговое законодательство изменено – тот или иной налог изменился, какой-то платёж в бюджет, – то в течение длительного времени, предсказуемого периода, больше этот налог трогать нельзя. Я считаю, это лучше всего гарантирует инвестиции. И внутренние, и иностранные инвестиции", - добавил Медведев.
Он также рассказал, что в ходе КСИИ каждый инвестор может напрямую задать вопросы любому члену правительства. "Большинство инвесторов, которые приезжают к нам, а это крупнейшие мировые компании, такого формата у себя на родине не имеют, чтобы было собрано всё правительство и можно было сказать: а вот здесь желательно бы иначе поступать. В этом смысле это уникальный формат. И я, и мои коллеги по правительству, все отраслевые министры напрямую отвечают на эти вопросы", - отметил он.
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