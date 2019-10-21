В Севастополе сменили подрядчика строительства культурного кластера

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Новым подрядчиком строительства культурного кластера в Севастополе стала компания "Стройтрансгаз", сообщил врио губернатора Михаил Развожаев.
"Меняется генеральный подрядчик строительства объекта. Был "Стройгазмонтаж", а теперь "Стройтрансгаз". Идет процесс передачи. Это вопрос хозяйственной деятельности, к нам особого отношения это не имеет. Обе компании способны выполнить этот проект на самом высоком уровне", - сказал Развожаев журналистам.
По его словам, единый проект культурного кластера с расположением все объектов и парковым пространством будет в обязательном порядке презентован общественности города.
Ранее сообщалось, что на территории современного общественного пространства от Артиллерийской до Карантинной бухты в районе мыса Хрустальный будет построен новой масштабный культурно-парковый кластер. В его границах будут размещены музейно-мемориальный комплекс защитникам Севастополя в 1941-1942 годах, парк, киноконцертный комплекс, театр оперы и балета, высшая школа театрального и музыкального искусства, хореографическая академия и художественный музей. Строительство всех объектов культурного комплекса должно быть завершено до декабря 2023 года. Компанией-подрядчиком строительства была выбрана компания "Стройгазмонтаж".