В Севастополе сменили подрядчика строительства культурного кластера

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Новым подрядчиком строительства культурного кластера в Севастополе стала компания "Стройтрансгаз", сообщил врио губернатора Михаил Развожаев.

"Меняется генеральный подрядчик строительства объекта. Был "Стройгазмонтаж", а теперь "Стройтрансгаз". Идет процесс передачи. Это вопрос хозяйственной деятельности, к нам особого отношения это не имеет. Обе компании способны выполнить этот проект на самом высоком уровне", - сказал Развожаев журналистам.

По его словам, единый проект культурного кластера с расположением все объектов и парковым пространством будет в обязательном порядке презентован общественности города.