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РИА Новости

Зону прорыва дамб в Красноярском крае будут исследовать с вертолета

08:18 21.10.2019
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© Фото : МЧС РоссииМесто прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
© Фото : МЧС России
КРАСНОЯРСК, 21 окт - РИА Новости. Вертолет будет использоваться для исследования в месте прорыва пяти дамб на юге Красноярского края, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
"Вертолет Ми-8 вылетел. Он будет использоваться для исследования зоны разлива, где произошел прорыв", - сказал собеседник агентства.
В ведомстве также сообщили, что в операции будут принимать участие водолазы и кинологи МЧС.
В ночь на субботу у поселка Щетинкино Курагинского района на реке Сейба разрушилась дамба технологического водоема золотодобывающей артели. Волна глины, камней и грязи достигала в высоту четырех-пяти метров. В рабочем поселке затопило два общежития. Погибли 15 человек, судьба пяти пока неизвестна, 18 человек госпитализированы. В СК уточнили, что разрушены были не одна, а пять дамб. Понедельник объявлен в Красноярском крае днем траура.
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Прорыв дамбы в Красноярском краеМи-8МЧС РФКрасноярский крайКрасноярскКурагинский районПроисшествия
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