Глава Севастополя отменит передачу Севморпорта в федеральную собственность

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев заявил, что принял решение отменить передачу Севастопольского морского порта в федеральную собственность.

Ранее предыдущий губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников предложил передать Севастопольский морской порт в федеральную собственность - в ведение Минтранса России. По его словам, загрузка порта после сильнейшего падения в 2014 году так и не восстановилась.

"Один из самых значимых вопросов с точки зрения будущего экономического развития города – это все-таки вопрос оживления и возрождения Севастопольского морского порта. Сейчас готовим концепцию. Скорее всего, будет принято решение об отмене его федерализации. Мы, скорее всего, сейчас остановим процесс федерализации, если наши аргументы будут приняты федеральным центром", - сказал Развожаев журналистам.

По его словам, соответствующие переговоры будут проведены с Росимуществом и Минтрансом РФ.