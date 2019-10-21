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РИА Новости

В Роскачестве рассказали, что делать в случае кражи смартфона

08:14 21.10.2019 (обновлено: 13:58 21.10.2019)
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© Pixabay / StockSnapДевушка с телефоном
Девушка с телефоном
© Pixabay / StockSnap
Девушка с телефоном. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Роскачество рекомендует шаги, которые нужно предпринять, чтобы защитить персональные данные в случае кражи смартфона. Рекомендации приводятся в сообщении организации.
"Для преступников использование похищенной информации становится столь же привлекательным, как и сбыт самого устройства. Похититель может получить доступ к вашей персональной информации, поэтому она должна быть надежно защищена", — подчеркивается в сообщении.
Специалисты центра цифровой экспертизы Роскачества рекомендуют активировать возможность дистанционной блокировки смартфона, чтобы с ее помощью заблокировать доступ к данным и даже стереть их. Кроме того, необходимо использовать сложный пин-код или вход по биометрическим данным, регулярно делать резервное копирование, а фотографии, видео и документы хранить только в облачном хранилище. Серийный номер своего устройства, который содержится в настройках IMEI, надо сохранить сразу же, так как он может пригодиться в случае кражи устройства.
Если телефон уже украден, нужно позвонить на свой номер с другого телефона, если ответа нет — попробовать отследить местоположение, воспользовавшись соответствующей функцией, и удаленно стереть всю информацию. Необходимо сразу заблокировать сим-карту и банковские карты, привязанные к телефону, а также проверить аккаунты на наличие попыток входа и закрыть все незавершенные сеансы.
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Роскачество отмечает, что надо обратиться в отделение полиции по месту кражи. "Каждый день в России злоумышленники воруют тысячи смартфонов. Однако очевидно, что эту цифру надо умножать еще минимум на пять, поскольку большинство жертв не обращаются в полицию", — констатируют эксперты.
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РоскачествоРоссияОбщество
Популярные комментарии
"...а фотографии, видео и документы - хранить только в облачном хранилище..." Ну прямо оборжался! Предлагают по собственному желанию опубликовать всё личное? Они свято верят, что в облаке - как в банковской ячейке? Или просто народ хотят убедить?
21 октября, 09:37
rroyi
114183007
Лучший способ защитить личные данные при краже смартфона - это его съесть.
21 октября, 09:44
vvab6
401710118
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