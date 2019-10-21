В Роскачестве рассказали, что делать в случае кражи смартфона

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Роскачество рекомендует шаги, которые нужно предпринять, чтобы защитить персональные данные в случае кражи смартфона. Рекомендации приводятся в сообщении организации.

"Для преступников использование похищенной информации становится столь же привлекательным, как и сбыт самого устройства. Похититель может получить доступ к вашей персональной информации, поэтому она должна быть надежно защищена", — подчеркивается в сообщении.

Специалисты центра цифровой экспертизы Роскачества рекомендуют активировать возможность дистанционной блокировки смартфона, чтобы с ее помощью заблокировать доступ к данным и даже стереть их. Кроме того, необходимо использовать сложный пин-код или вход по биометрическим данным, регулярно делать резервное копирование, а фотографии, видео и документы хранить только в облачном хранилище. Серийный номер своего устройства, который содержится в настройках IMEI, надо сохранить сразу же, так как он может пригодиться в случае кражи устройства.

Если телефон уже украден, нужно позвонить на свой номер с другого телефона, если ответа нет — попробовать отследить местоположение, воспользовавшись соответствующей функцией, и удаленно стереть всю информацию. Необходимо сразу заблокировать сим-карту и банковские карты, привязанные к телефону, а также проверить аккаунты на наличие попыток входа и закрыть все незавершенные сеансы.