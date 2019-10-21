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РИА Новости

В Москве 27 октября пройдет географический диктант

08:13 21.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкУчастница во время Всероссийского географического диктанта
Участница во время Всероссийского географического диктанта
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Участница во время Всероссийского географического диктанта. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Москвичи смогут проверить знания географии 27 октября в Институте естествознания и спортивных технологий МГПУ, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"Акция "Географический диктант" пройдет 27 октября в Институте естествознания и спортивных технологий Московского городского педагогического университета (МГПУ). Ее организатор - Русское географическое общество. Начало в 12.00", - говорится в сообщении.
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Диктант содержит 40 вопросов, разделенных по степени сложности на две части. Первая состоит из 10 вопросов об общеизвестных фактах из географии, вторая - из 30 вопросов на логику и эрудицию. Участникам необходимо зарегистрироваться, добавляется в сообщении.
Географический диктант проводится с 2015 года по инициативе президента России Владимира Путина, являющегося председателем попечительского совета Русского географического общества. Проверочные задания разрабатываются на основе образовательных программ по географии основного общего и среднего общего образования. Целью данной международной акции являются популяризация географических знаний и повышение интереса к географии.
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