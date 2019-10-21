Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Облачная погода и до 17 градусов тепла ожидается в Москве в понедельник, к вечеру в столице пройдет дождь, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды Облачная погода и до 17 градусов тепла ожидается в Москве в понедельник, к вечеру в столице пройдет дождь, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Сегодня через столичный регион пройдёт холодный атмосферный фронт, но пройдёт он ближе к ночи. Поэтому днём ожидается облачная с прояснениями погода без осадков, вечером дождь. Максимальная температура в столице составит 15-17 градусов тепла, по области от 13 до 18 градусов тепла", - сообщил Синенков.

Синоптик добавил, что атмосферное давление существенно меняться не будет и составит 750 миллиметров ртутного столба, что на 2-3 миллиметра выше нормы. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 метров в секунду, порывистый.