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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник

08:11 21.10.2019
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© РИА Новости / Алексей ФилипповСпасская башня Московского Кремля
Спасская башня Московского Кремля
© РИА Новости / Алексей Филиппов
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Облачная погода и до 17 градусов тепла ожидается в Москве в понедельник, к вечеру в столице пройдет дождь, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня через столичный регион пройдёт холодный атмосферный фронт, но пройдёт он ближе к ночи. Поэтому днём ожидается облачная с прояснениями погода без осадков, вечером дождь. Максимальная температура в столице составит 15-17 градусов тепла, по области от 13 до 18 градусов тепла", - сообщил Синенков.
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Синоптик добавил, что атмосферное давление существенно меняться не будет и составит 750 миллиметров ртутного столба, что на 2-3 миллиметра выше нормы. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 метров в секунду, порывистый.
Как добавил Синенков, температура в ночь на понедельник составила плюс 11 градусов, обошлось без осадков.
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