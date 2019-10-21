Глава Севастополя сравнил ученого Алексея Чалого со Стивом Джобсом

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сравнил российского политика и ученого Алексея Чалого по его потенциалу с американским изобретателем, получившим широкое признание в качестве пионера эры информационных технологий, Стивом Джобсом.

"Алексей Михайлович - незауряднейшая личность. Если бы он сосредоточил всю свою энергию на научных достижениях, то это был бы Стив Джобс российского масштаба. Реально проект "Энерджинет" - гениальная штука. Сделана абсолютно инновационная платформа. Сделана модель, грубо говоря, выпущен первый iPhone. Все признают, что это разработка даже не мирового уровня, а чуть с опережением", - сказал Развожаев журналистам.

Политик и ученый Алексей Чалый во времена воссоединения Крыма с Россией был народным мэром Севастополя. Родился 13 июня 1961 года в Москве в семье студентов Московского энергетического института. Создал научно-производственное предприятие "Таврида Электрик". Его первой конкурентоспособной продукцией стали интеллектуальные вакуумные выключатели. Чалый является одним из ведущих ученых в области электроаппаратостроения и физики низкотемпературной плазмы. Соавтор более 30 изобретений.