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РИА Новости
РИА Наука

Глава Севастополя сравнил ученого Алексея Чалого со Стивом Джобсом

08:10 21.10.2019
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© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в фотобанкАлексей Чалый
Алексей Чалый
© РИА Новости / Василий Батанов
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Алексей Чалый. Архивное фото
СЕВАСТОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сравнил российского политика и ученого Алексея Чалого по его потенциалу с американским изобретателем, получившим широкое признание в качестве пионера эры информационных технологий, Стивом Джобсом.
"Алексей Михайлович - незауряднейшая личность. Если бы он сосредоточил всю свою энергию на научных достижениях, то это был бы Стив Джобс российского масштаба. Реально проект "Энерджинет" - гениальная штука. Сделана абсолютно инновационная платформа. Сделана модель, грубо говоря, выпущен первый iPhone. Все признают, что это разработка даже не мирового уровня, а чуть с опережением", - сказал Развожаев журналистам.
Михаил Развожаев
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Политик и ученый Алексей Чалый во времена воссоединения Крыма с Россией был народным мэром Севастополя. Родился 13 июня 1961 года в Москве в семье студентов Московского энергетического института. Создал научно-производственное предприятие "Таврида Электрик". Его первой конкурентоспособной продукцией стали интеллектуальные вакуумные выключатели. Чалый является одним из ведущих ученых в области электроаппаратостроения и физики низкотемпературной плазмы. Соавтор более 30 изобретений.
"Энерджинэт", подготовленный в рамках Национальной технологической инициативы, - это рынок оборудования, программного обеспечения, инжиниринговых и сервисных услуг для разномасштабных комплексных систем и сервисов интеллектуальной энергетики. Создатели описывают его как интернет энергии (Internet of Energy) - экосистему производителей и потребителей энергии, которые беспрепятственно интегрируются в общую инфраструктуру и обмениваются энергией.
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РИА НаукаМихаил РазвожаевАлексей ЧалыйСтив ДжобсСевастополь
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