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РИА Новости

Глава Севастополя намерен инициировать админреформу в городе

08:08 21.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкМихаил Развожаев
Михаил Развожаев
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Михаил Развожаев. Архивное фото
СЕВАСТОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев заявил, что намерен инициировать административно-территориальную реформу в городе.
"Никто отменять в Севастополе статус города федерального значения не планирует. У нас есть Севастополь как субъект Российский Федерации, а там дальше вопрос, как мы организуем все внутри. У нас есть в границах города сельское хозяйство, есть леса, но соответствующего статуса у них нет. Фактически все земли относятся к населенным пунктам. Эти все вопросы предстоит урегулировать", - сказал Развожаев журналистам.
В связи с этим, по его словам, рассматривается несколько вариантов админреформы.
"В рамках субъекта могут быть образованы муниципальные образования Инкерман, Балаклава, сельские территории. Можно пойти другим путем, когда все останется городом, но тогда в федеральном законодательстве должны быть приняты такие изъятия, что в городе федерального значения Севастополе разрешено сельское хозяйство, есть земли лесного фонда", - подчеркнул Развожаев.
Михаил Развожаев
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По его словам, пока окончательного решения по проекту административной реформы нет. При этом Развожаев подчеркнул, что реформа также может коснуться предоставления муниципалитетам больших полномочий и изменения структуры власти на местах.
Севастополь – город федерального значения. В рамках административно-территориального устройства разделен на 4 административно-территориальные единицы — района. В границах районов города образованы 10 внутригородских муниципальных образований: 1 город и 9 муниципальных округов.
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Михаил РазвожаевСевастопольПолитика
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