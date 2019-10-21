Глава Севастополя намерен инициировать админреформу в городе

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев заявил, что намерен инициировать административно-территориальную реформу в городе.

"Никто отменять в Севастополе статус города федерального значения не планирует. У нас есть Севастополь как субъект Российский Федерации, а там дальше вопрос, как мы организуем все внутри. У нас есть в границах города сельское хозяйство, есть леса, но соответствующего статуса у них нет. Фактически все земли относятся к населенным пунктам. Эти все вопросы предстоит урегулировать", - сказал Развожаев журналистам.

В связи с этим, по его словам, рассматривается несколько вариантов админреформы.

"В рамках субъекта могут быть образованы муниципальные образования Инкерман, Балаклава, сельские территории. Можно пойти другим путем, когда все останется городом, но тогда в федеральном законодательстве должны быть приняты такие изъятия, что в городе федерального значения Севастополе разрешено сельское хозяйство, есть земли лесного фонда", - подчеркнул Развожаев.

По его словам, пока окончательного решения по проекту административной реформы нет. При этом Развожаев подчеркнул, что реформа также может коснуться предоставления муниципалитетам больших полномочий и изменения структуры власти на местах.