Сирийская делегация с рабочим визитом посетит Севастополь

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Сирийская делегация во главе с губернатором сирийской провинции Тартус посетит в ноябре с рабочим визитом Севастополь, сообщил глава города Михаил Развожаев.
"Мы пригласили губернатора Тартуса 4 ноября к нам на День единства. По моей информации, он приглашение принял и будет у нас. Мы планируем обсудить вопросы сотрудничества", - сказал Развожаев журналистам.
По его словам, в вопросе сотрудничества между регионами нужно отходить от деклараций и переходить к конкретике.
В январе 2019 года правительство Севастополя и администрация сирийской провинции Тартус подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого стороны планируют развивать проекты в торгово-экономической, научно-технической, культурной, гуманитарной и социальной сферах.