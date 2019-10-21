Сирийская делегация с рабочим визитом посетит Севастополь

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Сирийская делегация во главе с губернатором сирийской провинции Тартус посетит в ноябре с рабочим визитом Севастополь, сообщил глава города Михаил Развожаев.

"Мы пригласили губернатора Тартуса 4 ноября к нам на День единства. По моей информации, он приглашение принял и будет у нас. Мы планируем обсудить вопросы сотрудничества", - сказал Развожаев журналистам.

По его словам, в вопросе сотрудничества между регионами нужно отходить от деклараций и переходить к конкретике.