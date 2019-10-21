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РИА Новости

Сирийская делегация с рабочим визитом посетит Севастополь

08:08 21.10.2019 (обновлено: 08:18 21.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Памятник затопленным кораблям в Севастополе. Архивное фото
СЕВАСТОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Сирийская делегация во главе с губернатором сирийской провинции Тартус посетит в ноябре с рабочим визитом Севастополь, сообщил глава города Михаил Развожаев.
"Мы пригласили губернатора Тартуса 4 ноября к нам на День единства. По моей информации, он приглашение принял и будет у нас. Мы планируем обсудить вопросы сотрудничества", - сказал Развожаев журналистам.
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По его словам, в вопросе сотрудничества между регионами нужно отходить от деклараций и переходить к конкретике.
В январе 2019 года правительство Севастополя и администрация сирийской провинции Тартус подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого стороны планируют развивать проекты в торгово-экономической, научно-технической, культурной, гуманитарной и социальной сферах.
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Михаил РазвожаевКрымСирияСевастополь
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