Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-21T08:07Z
https://ria.ru/20191021/1560010303.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155894/11/1558941163_0:268:3071:1995_1036x0_80_0_0_b92287c9fe60c7aed66f9bc89303283b.jpg
РИА Новости

Глава Севастополя решил отложить строительство моста через бухту

08:07 21.10.2019
868
© РИА Новости / Илья ПиталевЗакат в Севастопольской бухте
Закат в Севастопольской бухте
© РИА Новости / Илья Питалев
Закат в Севастопольской бухте. Архивное фото
СЕВАСТОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости. Глава Севастополя Михаил Развожаев заявил, что строительство моста через Севастопольскую бухту и автоподхода к нему пока не является приоритетным для города проектом.
Ранее предыдущий губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников заявлял, что проект строительства транспортного перехода через Севастопольскую бухту и его продолжения в городе предварительно получил поддержку федерального центра. Проект четырехполосного мостового перехода длиной около километра согласовали с военными и должны были представить общественности для обсуждения.
"Был проведен технологический ценовой аудит. По его результатам предварительная оценка стоимости такого проекта как мост была оценена в 40 миллиардов рублей, а Гераклейская рокада - подход к мосту - в 30 миллиардов рублей. Общая стоимость этого проекта инфраструктурного - 70 миллиардов рублей… Во-первых, нужно еще оценить целесообразность итоговую для развития города и обсудить с горожанами. Во-вторых, надо к этому проекту подойти после того, как мы реализуем то, что у нас прямо сейчас "горит" и влияет на повседневную жизнь города гораздо больше", - сказал Развожаев журналистам.
По его словам, средств на реализацию проекта в федеральной целевой программе развития города в настоящее время не заложено.
Крымский мост через Керченский пролив
17 октября, 17:26РИА Новости
Минтранс хочет уточнить запретные для плавания районы у моста в Крым
"Я для себя принял решение, зная про этот проект и понимая его предварительную оценку, что это не перспектива ближайших трех лет. Все-таки это достаточно далекий горизонт планирования, и нужно сейчас довести до ума все, что мы начали или то, что не смогли начать, а потом входить в новые проекты, которыми нужно заниматься каждый день и привлекать все силы и средства, которые есть у правительства", - подчеркнул глава города.
При этом Развожаев отметил, что в случае принятия окончательного решения о реализации проекта, его проектирование займет не меньше двух лет. При этом для самого строительства должен быть привлечен квалифицированный подрядчик - федеральная компания, имеющая опыт реализации подобных проектов.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>
1600004
Обсудить 4
Михаил РазвожаевСевастопольЭкономика
Рекомендуем
Михаил Развожаев
Глава Севастополя оценил идею слияния Крыма и Севастополя в один регион
РИА
Новости
Регионы России. Крым
Глава Севастополя отменит передачу Севморпорта в федеральную собственность
Алексей Чалый
Глава Севастополя сравнил ученого Алексея Чалого со Стивом Джобсом
Михаил Развожаев
Глава Севастополя намерен инициировать админреформу в городе
Лента
новостей
Пассажиры у здания терминала Крымская волна международного аэропорта Симферополь
Севастополь может запустить аэроэкспресс в аэропорт Симферополя
Вид на город Севастополь
В Севастополе сменили подрядчика строительства культурного кластера
Самолет L-610
Ъ: доработка самолета L-610 обойдется в 20 миллиардов рублей
Вид на Стрелецкую бухту в Севастополе
Севастопольской СЭЗ вернут льготный режим, заявил Михаил Развожаев
Покупатели в супермаркете
Диетологи назвали продукты, которые "никогда нельзя есть"
Терминал СПГ в польском городе Свиноуйсьце
Это фиаско: Украина не сможет покупать польский газ
МиГ-25
Американские СМИ рассказали о советской разработке, напугавшей НАТО
Логотип японской автомобилестроительной компании Mitsubishi
Mitsubishi прекращает поставки внедорожника Pajero в Россию
Пуск ракеты во время учений Гром-2019
СМИ сообщили о нештатной ситуации при запуске ракеты на учениях "Гром-2019"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:04В Катаре предложили метод борьбы с "фейками"
02:48В Северной Ирландии легализовали аборты и однополые браки
02:45Трампу хотят запретить использовать его собственность для проведения встреч
02:43Эсминец ВМС США проследил за "морской активностью" России в Заполярье
02:34Эксперты определили эффективные способы борьбы с джетлагом
02:09Доли процента отделяют президента Боливии от переизбрания на новый срок
02:07Постпредство России посоветовало НАТО купить учебники истории
01:30Горбачев назвал победителей в холодной войне
01:15Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины
00:55В Эквадоре восстановили объем производства нефти
00:52Пушков прокомментировал готовность Трампа воевать с Турцией
00:34Ozon позволит пользователям зарабатывать на заказах
00:28Захарова ответила на слова Цукерберга о "вмешательстве" РФ в выборы в США
00:18СМИ: Пентагон готовится к полному выводу войск из Афганистана
00:14Экс-премьер Латвии заявил, что страна попала в "пятую точку"
00:07ГД хочет ратифицировать протокол к конвенции СЕ о предупреждении терроризма
23:56На заводе в Свердловской области пролилась жидкая медь
23:46В НАСА рассказали о перспективах доставки астронавтов на МКС в 2020 году
23:35Глава НАСА считает, что конгресс поддержит идею о продлении работы МКС
23:33СМИ: импичмент Трампа будет основан на "злоупотреблении властью" по Украине
Лента новостейМолния