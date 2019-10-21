Глава Севастополя решил отложить строительство моста через бухту

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости. Глава Севастополя Михаил Развожаев заявил, что строительство моста через Севастопольскую бухту и автоподхода к нему пока не является приоритетным для города проектом.

Ранее предыдущий губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников заявлял, что проект строительства транспортного перехода через Севастопольскую бухту и его продолжения в городе предварительно получил поддержку федерального центра. Проект четырехполосного мостового перехода длиной около километра согласовали с военными и должны были представить общественности для обсуждения.

"Был проведен технологический ценовой аудит. По его результатам предварительная оценка стоимости такого проекта как мост была оценена в 40 миллиардов рублей, а Гераклейская рокада - подход к мосту - в 30 миллиардов рублей. Общая стоимость этого проекта инфраструктурного - 70 миллиардов рублей… Во-первых, нужно еще оценить целесообразность итоговую для развития города и обсудить с горожанами. Во-вторых, надо к этому проекту подойти после того, как мы реализуем то, что у нас прямо сейчас "горит" и влияет на повседневную жизнь города гораздо больше", - сказал Развожаев журналистам.

По его словам, средств на реализацию проекта в федеральной целевой программе развития города в настоящее время не заложено.

"Я для себя принял решение, зная про этот проект и понимая его предварительную оценку, что это не перспектива ближайших трех лет. Все-таки это достаточно далекий горизонт планирования, и нужно сейчас довести до ума все, что мы начали или то, что не смогли начать, а потом входить в новые проекты, которыми нужно заниматься каждый день и привлекать все силы и средства, которые есть у правительства", - подчеркнул глава города.

При этом Развожаев отметил, что в случае принятия окончательного решения о реализации проекта, его проектирование займет не меньше двух лет. При этом для самого строительства должен быть привлечен квалифицированный подрядчик - федеральная компания, имеющая опыт реализации подобных проектов.