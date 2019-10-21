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РИА Новости

Глава Севастополя оценил идею слияния Крыма и Севастополя в один регион

08:06 21.10.2019
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© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в фотобанкМихаил Развожаев
Михаил Развожаев
© РИА Новости / Василий Батанов
Перейти в фотобанк
Михаил Развожаев . Архивное фото
СЕВАСТОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Глава Севастополя Михаил Развожаев заявил, что не считает целесообразным объединение республики Крым и Севастополя в один регион.
"Я считаю, что в 2014 году было принято оптимальное и единственно возможное решение (образование в Крыму двух субъектов – республики Крым и города федерального значения Севастополь)", - сказал Развожаев журналистам, отвечая на вопрос, возможно ли в будущем объединение двух субъектов.
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Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Михаил РазвожаевКрымСевастопольПолитика
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