В КНР назвали воссоединение Китая главным национальным интересом страны

ПЕКИН, 21 окт – РИА Новости. Воссоединение Китая остается главным национальным интересом страны, от которого Пекин никогда не отступится, КНР также не потерпит вмешательства внешних сил в тайваньский вопрос, заявил в понедельник министр обороны КНР Вэй Фэнхэ на открытии IX Сяншаньского форума по вопросам безопасности.

"Китай остается единственной крупной державой в мире, которой еще предстоит полное воссоединение. Решение тайваньского вопроса, необходимое для полного воссоединения Китая, является непреодолимой тенденцией времени, главным национальным интересом", - заявил министр обороны страны.

По его словам, это правильным путь, по которому следует идти, а также стремление всех китайцев.

"Никто, никакая сила не сможет воспрепятстовать воссоединению Китая, мы привержены продвижению мирного развития отношений между двумя сторонами Тайваньского пролива и мирного воссоединения страны", - заявил Вэй Фэнхэ.

При этом он подчеркнул, что Пекин никогда не будет мириться с существованием сепаратистских сил, выступающих за независимость острова, а также не потерпит никакого внешнего вмешательства.

"Продвижение воссоединения Китая – справедливое дело, в то время как любая сепаратистская деятельность обречена на провал", - указал он.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.