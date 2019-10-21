В Москве посадят порядка 270 тысяч цветов в парке Горького и Нескучном саду

Люди играют в футбол в Нескучном саду в Москве. Архивное фото

Люди играют в футбол в Нескучном саду в Москве

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Тюльпаны, крокусы и нарциссы начали высаживать в парке Горького, до конца октября на всей территории парка и Нескучного сада высадят порядка 270 тысяч растений и цветов, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"До конца октября в Парке Горького и Нескучном саду высадят около 270 тысяч луковичных цветов и растений. Среди них нарциссы, гиацинты, рябчики королевские и разные виды декоративного лука. Работы по высадке продолжатся до конца октября", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы парка, которые приводятся в сообщении, высажены будут более 50 сортов луковиц тюльпанов алого, белого, желтого, розового, кораллового, пурпурного оттенков, 12 видов нарциссов, шесть разновидностей гиацинтов, рябчики сортов Lutea и Rubra Maxima, а также лук сортов Ivory queen, Gladiator и Globemaster.