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РИА Новости

В Москве посадят порядка 270 тысяч цветов в парке Горького и Нескучном саду

07:36 21.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛюди играют в футбол в Нескучном саду в Москве
Люди играют в футбол в Нескучном саду в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Люди играют в футбол в Нескучном саду в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Тюльпаны, крокусы и нарциссы начали высаживать в парке Горького, до конца октября на всей территории парка и Нескучного сада высадят порядка 270 тысяч растений и цветов, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"До конца октября в Парке Горького и Нескучном саду высадят около 270 тысяч луковичных цветов и растений. Среди них нарциссы, гиацинты, рябчики королевские и разные виды декоративного лука. Работы по высадке продолжатся до конца октября", - говорится в сообщении.
По словам пресс-службы парка, которые приводятся в сообщении, высажены будут более 50 сортов луковиц тюльпанов алого, белого, желтого, розового, кораллового, пурпурного оттенков, 12 видов нарциссов, шесть разновидностей гиацинтов, рябчики сортов Lutea и Rubra Maxima, а также лук сортов Ivory queen, Gladiator и Globemaster.
"Общая площадь цветников в парке Горького увеличилась почти в семь раз с 2011 года и составила более 40 тысяч квадратных метров. За восемь лет здесь воссоздали знаменитые ландшафтные композиции парка с ковровыми посадками в стиле советского неоклассицизма (сталинского ампира), цветочные аллеи и живые изгороди, вернули на историческое место утраченные скульптуры и вазоны", — сообщила пресс-служба парка.
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