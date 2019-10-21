Генсек ШОС заявил о необходимости урегулирования конфликта в Афганистане

ПЕКИН, 21 окт - РИА Новости. Скорейшее урегулирование конфликта в Афганистане - ключевой фактор установления стабильности в регионе, заявил генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов.

"Одним из ключевых факторов укрепления стабильности и безопасности в регионе и в мире в целом является скорейшее урегулирование конфликта в Афганистане", - заявил Норов в понедельник, выступая на Сяншаньском форуме безопасности.

Он добавил, что ШОС вносит весомый вклад в решение этой задачи.

"Афганистан продолжает сохранять статус крупнейшего производителя и поставщика опиатов в мире, выручка от реализации которых является одним из основных источников финансирования терроризма", - добавил Норов.