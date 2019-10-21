Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-21T06:47Z
https://ria.ru/20191021/1560009663.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/154976/33/1549763369_72:0:2059:1118_1036x0_80_0_0_78a2af57674c3e1ddffbde65e1b3513d.jpg
РИА Новости

Генсек ШОС заявил о необходимости урегулирования конфликта в Афганистане

06:47 21.10.2019
448
© AP Photo / Stephen CherninГенеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов
© AP Photo / Stephen Chernin
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов. Архивное фото
ПЕКИН, 21 окт - РИА Новости. Скорейшее урегулирование конфликта в Афганистане - ключевой фактор установления стабильности в регионе, заявил генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов.
"Одним из ключевых факторов укрепления стабильности и безопасности в регионе и в мире в целом является скорейшее урегулирование конфликта в Афганистане", - заявил Норов в понедельник, выступая на Сяншаньском форуме безопасности.
Он добавил, что ШОС вносит весомый вклад в решение этой задачи.
"Афганистан продолжает сохранять статус крупнейшего производителя и поставщика опиатов в мире, выручка от реализации которых является одним из основных источников финансирования терроризма", - добавил Норов.
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов
Вчера, 06:30РИА Новости
ШОС планирует совместные антинаркотические мероприятия с ООН и АСЕАН
Он также напомнил, что при координирующий роли антитеррористической структуры ШОС только в 2018 году были пресечены на стадии подготовки свыше 360 преступлений террористического характера, нейтрализованы более 80 подпольных ячеек террористов, ликвидированы 67 боевиков, в том числе десять главарей террористических групп.
310012
Обсудить 0
Владимир НоровШОСАфганистанБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Министр обороны КНР Вэй Фэнхэ
КНР считает важным укрепление военной координации с США и взаимное доверие
РИА
Новости
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси
Спикер палаты представителей США посетила Афганистан
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов
ШОС планирует совместные антинаркотические мероприятия с ООН и АСЕАН
Сергей Шойгу на Сяншаньском форуме по безопасности, Пекин
Шойгу раскритиковал искусственное расширение сферы сотрудничества АТР
Лента
новостей
Председатель КНР Си Цзиньпин
Си Цзиньпин заявил о важности поддержания мира и стабильности в АТР
Боевик террористической группировки Исламское государство*
Шойгу сообщил, куда боевики ИГ* перебрались после поражения в Сирии
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Россия предлагает странам АТР сотрудничество по широкому спектру вопросов
Министр обороны Сергей Шойгу
Шойгу назвал истинную причину выхода США из ДРСМД
Иранский техник работает на предприятии по переработке урана
Власти Японии опровергли сообщения о кредите Ирану при соблюдении СВПД
Сергей Шойгу Сяншаньском форуме по безопасности в Пекине. 21 октября 2019
В Сирии 12 тюрем с боевиками остались без охраны
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Иран подготовил меры по очередному этапу сокращения ядерных обязательств
Покупатели в супермаркете
Диетологи назвали продукты, которые "никогда нельзя есть"
Учения Коллективных сил оперативного реагирования Организации договора о коллективной безопасности
Более трех тысяч военных примут участие в учениях "Нерушимое братство-2019"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:48В Северной Ирландии легализовали аборты и однополые браки
02:45Трампу хотят запретить использовать его собственность для проведения встреч
02:43Эсминец ВМС США проследил за "морской активностью" России в Заполярье
02:34Эксперты определили эффективные способы борьбы с джетлагом
02:09Доли процента отделяют президента Боливии от переизбрания на новый срок
02:07Постпредство России посоветовало НАТО купить учебники истории
01:30Горбачев назвал победителей в холодной войне
01:15Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины
00:55В Эквадоре восстановили объем производства нефти
00:52Пушков прокомментировал готовность Трампа воевать с Турцией
00:34Ozon позволит пользователям зарабатывать на заказах
00:28Захарова ответила на слова Цукерберга о "вмешательстве" РФ в выборы в США
00:18СМИ: Пентагон готовится к полному выводу войск из Афганистана
00:14Экс-премьер Латвии заявил, что страна попала в "пятую точку"
00:07ГД хочет ратифицировать протокол к конвенции СЕ о предупреждении терроризма
23:56На заводе в Свердловской области пролилась жидкая медь
23:46В НАСА рассказали о перспективах доставки астронавтов на МКС в 2020 году
23:35Глава НАСА считает, что конгресс поддержит идею о продлении работы МКС
23:33СМИ: импичмент Трампа будет основан на "злоупотреблении властью" по Украине
23:31Помпео рассказал о готовности Трампа к войне против Турции
Лента новостейМолния