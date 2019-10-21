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РИА Новости

КНР считает важным укрепление военной координации с США и взаимное доверие

06:42 21.10.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр обороны КНР Вэй Фэнхэ
Министр обороны КНР Вэй Фэнхэ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр обороны КНР Вэй Фэнхэ. Архивное фото
ПЕКИН, 21 окт – РИА Новости. Китай считает необходимым укреплять стратегические контакты с США и взаимное доверие в военной сфере на фоне многочисленных вызовов и проблем, заявил в понедельник китайский министр обороны Вэй Фэнхэ на открытии IX Сяншаньского форума по вопросам безопасности.
"Отношения с США в военной сфере в целом стабильные, но они сталкиваются с многочисленными вызовами и сложностями. Вооруженным силам двух стран следует укреплять стратегические коммуникации, укреплять взаимное доверие, наращивать сотрудничество в области контроля и управления рисками, прикладывать усилия для того, чтобы координация и сотрудничество стали устойчивой основой американо-китайских отношений", - заявил Вэй Фэнхэ.
Он добавил, что Пекин твердо придерживается дружественных и партнерских отношений с соседями, устойчивого развития военных связей с соседними странами, непрерывно продвигает повышение уровня сотрудничества в оборонной сфере.
Девятый Сяншаньский форум проходит в Пекине 20-22 октября. Он организован китайской Академией военных наук и Китайским институтом международных стратегических исследований, в нем принимают участие министры оборон, эксперты и бывшие военные чиновники. Первый форум прошёл в 2006 году, а с 2015 года он стал проводиться на ежегодной основе.
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