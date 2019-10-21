КНР считает важным укрепление военной координации с США и взаимное доверие

ПЕКИН, 21 окт – РИА Новости. Китай считает необходимым укреплять стратегические контакты с США и взаимное доверие в военной сфере на фоне многочисленных вызовов и проблем, заявил в понедельник китайский министр обороны Вэй Фэнхэ на открытии IX Сяншаньского форума по вопросам безопасности.

"Отношения с США в военной сфере в целом стабильные, но они сталкиваются с многочисленными вызовами и сложностями. Вооруженным силам двух стран следует укреплять стратегические коммуникации, укреплять взаимное доверие, наращивать сотрудничество в области контроля и управления рисками, прикладывать усилия для того, чтобы координация и сотрудничество стали устойчивой основой американо-китайских отношений", - заявил Вэй Фэнхэ.

Он добавил, что Пекин твердо придерживается дружественных и партнерских отношений с соседями, устойчивого развития военных связей с соседними странами, непрерывно продвигает повышение уровня сотрудничества в оборонной сфере.