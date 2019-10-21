В Комсомольске-на-Амуре продезинфицировали более половины объектов

ХАБАРОВСК, 21 окт - РИА Новости. Отряд военнослужащих Восточного военного округа продезинфицировал в Комсомольске-на-Амуре более половины объектов, затопленных во время паводка, сообщает пресс-служба округа в понедельник.

Ранее сообщалось, что специалистам войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты округа предстоит обработать в Комсомольске более 500 объектов, в том числе более 170 многоквартирных жилых домов, около 40 школ и детских садов, 250 колодцев. В отряде 45 военнослужащих и 16 единиц техники.

"Сводный отряд по ликвидации последствий паводка выполнил более 50% работ по дезинфекции объектов в городе Комсомольск-на-Амуре", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к настоящему времени продезинфицировано 46 многоквартирных домов, 23 школы и детских сада, 25 спортивных объектов, три объекта культуры, 197 колодцев и 63 километра дорог. Обработка проводится современными хлорсодержащими препаратами отечественного производства, безопасными для людей и животных.