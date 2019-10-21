В Китае выступили против размещения ракет средней дальности в АТР

ПЕКИН, 21 окт - РИА Новости. Китай выступает решительно против размещения ракет средней дальности в Азиатско-тихоокеанском регионе, заявил в понедельник министр обороны КНР Вэй Фэнхэ.
"Мы выступаем решительно против стремления к эксклюзивной стратегии безопасности, выступаем против размещения ракет средней дальности в АТР и милитаризации против других стран со стороны государств вне региона, так как это можешь лишь дестабилизировать ситуацию и подорвать стабильность в регионе", - заявил Вэй Фэнхэ, выступая на Сяншаньском форуме по безопасности.
Он подчеркнул, что сотрудничество в сфере безопасности в АТР должно быть открытыми и инклюзивным.
IX Сяншаньский форум по вопросам безопасности проходит в Пекине 20-22 октября. Форум организован Академией военных наук НОАК и Китайским институтом международных стратегических исследований, в нем принимают участие министры обороны, эксперты и бывшие военные чиновники. Первый Сяншаньский форум прошел в 2006 году, а с 2015 года он стал проводиться на ежегодной основе.