В Красноярском крае возобновились поиски пропавших на месте прорыва дамбы

"Активная фаза поисков возобновлена. Кроме того, спасатели еще раз осмотрели уже пройденный путь поисков", - сказала собеседница агентства.

В ночь на субботу у поселка Щетинкино Курагинского района на реке Сейба разрушилась дамба технологического водоема золотодобывающей артели. Волна глины, камней и грязи достигала в высоту четырех-пяти метров. В рабочем поселке затопило два общежития. Погибли 15 человек, судьба пяти пока неизвестна, 18 человек госпитализированы. В СК уточнили, что разрушены были не одна, а пять дамб. Понедельник объявлен в Красноярском крае днем траура.