Спикер палаты представителей США посетила Афганистан

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила Афганистан, где встретилась с президентом страны Ашрафом Гани и обсудила вопросы безопасности, управления и экономического развития, говорится в заявлении, опубликованном на сайте конгрессвумен.

Ранее сообщалось, что в Афганистан прибыл глава Пентагона Марк Эспер.

Спикер сообщила, что в ходе визита она встретилась с президентом страны и премьером-министром Абдуллой Абдуллой. Американская делегация также провела встречи с американскими командующими и дипломатами, а также с военнослужащими международной операции "Решительная поддержка", которую проводит НАТО в Афганистане.

"Сегодня наша делегация (из представителей) двух партий конгресса завершила визит в Афганистан, в ходе которого внимание было сосредоточено на вопросах безопасности, управления и экономического развития", - говорится в сообщении.

По словам Пелоси, делегации доложили о ситуации с перемирием с радикальной группировкой "Талибан", а также о неопределенности относительно результатов президентских выборов, которые состоялись в сентябре.