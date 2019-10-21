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РИА Новости

Спикер палаты представителей США посетила Афганистан

05:38 21.10.2019
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© REUTERS / Kevin Lamarque/File PhotoСпикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси
© REUTERS / Kevin Lamarque/File Photo
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила Афганистан, где встретилась с президентом страны Ашрафом Гани и обсудила вопросы безопасности, управления и экономического развития, говорится в заявлении, опубликованном на сайте конгрессвумен.
Ранее сообщалось, что в Афганистан прибыл глава Пентагона Марк Эспер.
Спикер сообщила, что в ходе визита она встретилась с президентом страны и премьером-министром Абдуллой Абдуллой. Американская делегация также провела встречи с американскими командующими и дипломатами, а также с военнослужащими международной операции "Решительная поддержка", которую проводит НАТО в Афганистане.
"Сегодня наша делегация (из представителей) двух партий конгресса завершила визит в Афганистан, в ходе которого внимание было сосредоточено на вопросах безопасности, управления и экономического развития", - говорится в сообщении.
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По словам Пелоси, делегации доложили о ситуации с перемирием с радикальной группировкой "Талибан", а также о неопределенности относительно результатов президентских выборов, которые состоялись в сентябре.
В течение последних месяцев США вели переговоры с "Талибаном" об урегулировании в Афганистане. В начале сентября глава американской делегации на этих переговорах Залмай Халилзад заявил, что предварительный вариант соглашения предусматривает вывод на начальном этапе 5 тысяч из примерно 14 тысяч военнослужащих США, расквартированных в Афганистане, в течение следующих 135 дней. Однако затем подписание соглашения сорвалось из-за позиции США.
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