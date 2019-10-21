Число госпитализированных из-за прорыва дамб под Красноярском выросло до 18

КРАСНОЯРСК, 18 окт - РИА Новости. Число госпитализированных в результате прорыва дамб на юге Красноярского края выросло до 18 человек, сообщили РИА Новости в минздраве региона.

Ранее сообщалось о восьми госпитализированных.

"В воскресенье были госпитализированы десять человек. Пять из них поздно вечером доставлены в Красноярск. Таким образом, общее количество госпитализированных составляет 18 человек", - сказал собеседник агентства.

В минздраве пояснили, что позднее обращение пострадавших к медикам связано с шоковым состоянием.