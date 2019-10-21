Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-21T05:35Z
https://ria.ru/20191021/1560009183.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155999/32/1559993282_0:72:3072:1800_1036x0_80_0_0_856198cfe9a6e30e11ce321dabf7e6c6.jpg
РИА Новости

Число госпитализированных из-за прорыва дамб под Красноярском выросло до 18

05:35 21.10.2019
3663
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Красноярского края / Перейти в фотобанкМесто прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Красноярского края
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 18 окт - РИА Новости. Число госпитализированных в результате прорыва дамб на юге Красноярского края выросло до 18 человек, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
Ранее сообщалось о восьми госпитализированных.
"В воскресенье были госпитализированы десять человек. Пять из них поздно вечером доставлены в Красноярск. Таким образом, общее количество госпитализированных составляет 18 человек", - сказал собеседник агентства.
В минздраве пояснили, что позднее обращение пострадавших к медикам связано с шоковым состоянием.
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
20 октября, 20:31Радио Sputnik
Семьям погибших при прорыве дамбы выплатят по миллиону рублей
В ночь на субботу у поселка Щетинкино Курагинского района на реке Сейба разрушилась дамба технологического водоема золотодобывающей артели. Волна глины, камней и грязи достигала в высоту четырех-пяти метров. В рабочем поселке затопило два общежития. Погибли 15 человек, судьба пяти пока неизвестна. В СК уточнили, что разрушены были не одна, а пять дамб.
010111
Обсудить 0
Прорыв дамбы в Красноярском краеСледственный комитет РФКрасноярский крайРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Министр обороны Сергей Шойгу
Шойгу заявил о деградации международных отношений
РИА
Новости
Последствия тайфуна Хагибис в Нагано, Япония
На Японию надвигаются два новых тайфуна
Новое молодежное пространство ГМИИ имени А.С. Пушкина в усадьбе Лопухиных
ГМИИ имени Пушкина открыл новое молодежное пространство Пушкинский.Youth
Юноша в футболке с надписью Перестройка СССР
Четверть россиян считает себя "жертвами перестройки", показал опрос
Лента
новостей
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
В Красноярском крае объявили траур по погибшим в результате прорыва дамб
Первая советская атомная бомба РДС-1 в музее РФЯЦ-ВНИИЭФ
"Росатом" рассекретил поручение о создании советской атомной бомбы
Собака, спасенная сотрудниками Шарташского парка в Екатеринбурге
В Екатеринбурге сотрудники парка спасли пса, привязанного цепью к дереву
Росгвардия
Бурятская Росгвардия поможет семье бойца, погибшего в Хабаровске
Здание Федеральной службы по интеллектуальной собственности в Москве
Роспатент назвал самую необычную заявку на патент
Вадим Агальцов с дочерью
Как дети с эпилепсией ждут незарегистрированных лекарств
Спасатели на месте падения туристки вблизи ущелья Дарданеллы
В Приморском крае туристка сорвалась со скалы, позируя для фото
Министр обороны Сергей Шойгу
Шойгу назвал истинную причину выхода США из ДРСМД
Сергей Шойгу Сяншаньском форуме по безопасности в Пекине. 21 октября 2019
В Сирии 12 тюрем с боевиками остались без охраны
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:48В Северной Ирландии легализовали аборты и однополые браки
02:45Трампу хотят запретить использовать его собственность для проведения встреч
02:43Эсминец ВМС США проследил за "морской активностью" России в Заполярье
02:34Эксперты определили эффективные способы борьбы с джетлагом
02:09Доли процента отделяют президента Боливии от переизбрания на новый срок
02:07Постпредство России посоветовало НАТО купить учебники истории
01:30Горбачев назвал победителей в холодной войне
01:15Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины
00:55В Эквадоре восстановили объем производства нефти
00:52Пушков прокомментировал готовность Трампа воевать с Турцией
00:34Ozon позволит пользователям зарабатывать на заказах
00:28Захарова ответила на слова Цукерберга о "вмешательстве" РФ в выборы в США
00:18СМИ: Пентагон готовится к полному выводу войск из Афганистана
00:14Экс-премьер Латвии заявил, что страна попала в "пятую точку"
00:07ГД хочет ратифицировать протокол к конвенции СЕ о предупреждении терроризма
23:56На заводе в Свердловской области пролилась жидкая медь
23:46В НАСА рассказали о перспективах доставки астронавтов на МКС в 2020 году
23:35Глава НАСА считает, что конгресс поддержит идею о продлении работы МКС
23:33СМИ: импичмент Трампа будет основан на "злоупотреблении властью" по Украине
23:31Помпео рассказал о готовности Трампа к войне против Турции
Лента новостейМолния