Министр обороны КНР рассказал об отношениях с Россией в сфере безопасности

ПЕКИН, 21 окт - РИА Новости. Российско-китайские отношения в сфере обороны являются моделью сотрудничества в сфере безопасности, заявил в понедельник министр обороны КНР Вэй Фэнхэ.

"В отношениях Китая в сфере обороны с иностранными странами российско-китайские военные отношения характеризуются наивысшим уровнем взаимного доверия, стратегического координирования и практического сотрудничества и поддерживается хороший импульс развития. Это модель сотрудничества в сфере", - заявил Вэй Фэнхэ, выступая на Сяншаньском форуме по безопасности.

Он добавил, что российско-китайское сотрудничество в вопросах безопасности является столпом, поддерживающим международный мир.