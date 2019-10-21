Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-21T05:04Z
https://ria.ru/20191021/1560009079.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/154853/72/1548537277_0:51:3072:1779_1036x0_80_0_0_60e61159343660661e9a8ee7cebedab9.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

В Алеппо студенты протестуют против присутствия американских войск

05:04 21.10.2019
2381
© Cpl. Carlos LopezВоеннослужащие 7-го полка морской пехоты США в Сирии
Военнослужащие 7-го полка морской пехоты США в Сирии
© Cpl. Carlos Lopez
Военнослужащие 7-го полка морской пехоты США в Сирии. Архивное фото
ДАМАСК, 21 окт - РИА Новости. Более 2 тысяч студентов и преподавателей Алеппского университета, второго по величине и значению вуза Сирии после Дамасского, вышли на митинг против американского присутствия в стране, сообщил журналистам декан факультета технических наук Абдурахман Шейх Абдул.
"Мы против того, чтобы солдаты, которых мы совсем не звали, оставались на нашей земле. Поэтому мы требуем, чтобы они уходили из нашей страны. Американцы говорили, что пришли бороться с терроризмом, но вместо этого делали прямо противоположное. Они помогали боевикам всем, чем только могли, чтобы разрушить нашу государственность", - сказал журналистам учившийся в СССР Абдурахман Шейх Абдул.
По его словам, в акции участвовали не только представители всех факультетов и общественных организаций, но и неравнодушные горожане. "Мы говорим: "Нам не нужна помощь Америки, у Сирии есть настоящие друзья" - и повторяем слова благодарности в адрес России. Именно ваши войска помогли нам в борьбе с террористами", - сказал декан.
Помимо сирийцев в акции приняли участие обучающиеся в Алеппо активисты из соседнего Ливана, из Йемена и с палестинских территорий. Иностранные студенты говорят, что сирийцы не одиноки со своими требованиями. "Мы уже несколько лет живем здесь и видим, насколько тяжело сирийскому народу. Мы пришли сказать, что и другие страны разделяют эту точку зрения: США должны отсюда уйти", - сказал йеменский студент Абдулхалим Хамдан.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 04:13Война в Сирии
СМИ сообщили о планах Трампа оставить около 200 спецназовцев в Сирии
В середине октября после начала турецкой операции "Источник мира" американские военные покинули две свои военные базы в провинции Алеппо, существовавшие около двух лет у населенных пунктов Дадат и Умм-Миаль под городом Манбидж. Сейчас оба эти объекта заняты сирийской армией, сам Манбидж и район вокруг патрулирует российская военная полиция.
После начала турецкой операции американские военные также покинули базы в районе города Кобани на границе с Турцией и в провинции Ракка. 20 октября сирийское государственное агентство САНА передало, что вооруженные силы США уничтожили собственную авиабазу Клейб рядом с городом Тель-Тамар в провинции Эль-Хасеке.
Возглавляемая США международная коалиция с 2014 года проводит в Сирии и Ираке операцию против террористической группировки ИГ*, причем в Сирии коалиция действует без согласия официального Дамаска. В декабре 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выводе войск из Сирии, однако не стал уточнять сроки.
* Террористическая организация, запрещенная в России
ТЕСТ Сирия, Турция
16 октября, 20:18РИА Новости
Турецкая военная операция "Источник мира"
4600100
Обсудить 0
Война в СирииИсламское государствоДональд ТрампСирияСШАВ мире
Рекомендуем
Боевик террористической группировки Исламское государство*
Шойгу сообщил, куда боевики ИГ* перебрались после поражения в Сирии
РИА
Новости
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу прокомментировал продвигаемую США Индо-Тихоокеанскую инициативу
МиГ-25
Американские СМИ рассказали о советской разработке, напугавшей НАТО
Министр обороны Сергей Шойгу
Шойгу заявил о деградации международных отношений
Лента
новостей
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу сообщил, как США могут использовать ранее запрещенные ДРСМД средства
Министр обороны Сергей Шойгу
Шойгу назвал истинную причину выхода США из ДРСМД
Жительница Великобритании Сью Рэдфорд
"Обещала не рожать": мать двадцати одного ребенка снова забеременела
Города мира. Дамаск
Немецкие СМИ рассказали о победе Путина без войны
Покупатели в супермаркете
Диетологи назвали продукты, которые "никогда нельзя есть"
В Подмосковье обнаружены тела жертв преступного сообщества, возглавляемого Шишкановым
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
Первая советская атомная бомба РДС-1 в музее РФЯЦ-ВНИИЭФ
"Росатом" рассекретил поручение о создании советской атомной бомбы
Антон Мухарский
"Они выбрали Россию": украинский актер призвал отгородиться от Донбасса
Последствия тайфуна Хагибис в Нагано, Япония
На Японию надвигаются два новых тайфуна
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:04В Катаре предложили метод борьбы с "фейками"
02:48В Северной Ирландии легализовали аборты и однополые браки
02:45Трампу хотят запретить использовать его собственность для проведения встреч
02:43Эсминец ВМС США проследил за "морской активностью" России в Заполярье
02:34Эксперты определили эффективные способы борьбы с джетлагом
02:09Доли процента отделяют президента Боливии от переизбрания на новый срок
02:07Постпредство России посоветовало НАТО купить учебники истории
01:30Горбачев назвал победителей в холодной войне
01:15Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины
00:55В Эквадоре восстановили объем производства нефти
00:52Пушков прокомментировал готовность Трампа воевать с Турцией
00:34Ozon позволит пользователям зарабатывать на заказах
00:28Захарова ответила на слова Цукерберга о "вмешательстве" РФ в выборы в США
00:18СМИ: Пентагон готовится к полному выводу войск из Афганистана
00:14Экс-премьер Латвии заявил, что страна попала в "пятую точку"
00:07ГД хочет ратифицировать протокол к конвенции СЕ о предупреждении терроризма
23:56На заводе в Свердловской области пролилась жидкая медь
23:46В НАСА рассказали о перспективах доставки астронавтов на МКС в 2020 году
23:35Глава НАСА считает, что конгресс поддержит идею о продлении работы МКС
23:33СМИ: импичмент Трампа будет основан на "злоупотреблении властью" по Украине
Лента новостейМолния