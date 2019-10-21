В Алеппо студенты протестуют против присутствия американских войск

ДАМАСК, 21 окт - РИА Новости. Более 2 тысяч студентов и преподавателей Алеппского университета, второго по величине и значению вуза Сирии после Дамасского, вышли на митинг против американского присутствия в стране, сообщил журналистам декан факультета технических наук Абдурахман Шейх Абдул.

"Мы против того, чтобы солдаты, которых мы совсем не звали, оставались на нашей земле. Поэтому мы требуем, чтобы они уходили из нашей страны. Американцы говорили, что пришли бороться с терроризмом, но вместо этого делали прямо противоположное. Они помогали боевикам всем, чем только могли, чтобы разрушить нашу государственность", - сказал журналистам учившийся в СССР Абдурахман Шейх Абдул.

По его словам, в акции участвовали не только представители всех факультетов и общественных организаций, но и неравнодушные горожане. "Мы говорим: "Нам не нужна помощь Америки, у Сирии есть настоящие друзья" - и повторяем слова благодарности в адрес России. Именно ваши войска помогли нам в борьбе с террористами", - сказал декан.

Помимо сирийцев в акции приняли участие обучающиеся в Алеппо активисты из соседнего Ливана, из Йемена и с палестинских территорий. Иностранные студенты говорят, что сирийцы не одиноки со своими требованиями. "Мы уже несколько лет живем здесь и видим, насколько тяжело сирийскому народу. Мы пришли сказать, что и другие страны разделяют эту точку зрения: США должны отсюда уйти", - сказал йеменский студент Абдулхалим Хамдан.

В середине октября после начала турецкой операции "Источник мира" американские военные покинули две свои военные базы в провинции Алеппо, существовавшие около двух лет у населенных пунктов Дадат и Умм-Миаль под городом Манбидж. Сейчас оба эти объекта заняты сирийской армией, сам Манбидж и район вокруг патрулирует российская военная полиция.

После начала турецкой операции американские военные также покинули базы в районе города Кобани на границе с Турцией и в провинции Ракка. 20 октября сирийское государственное агентство САНА передало, что вооруженные силы США уничтожили собственную авиабазу Клейб рядом с городом Тель-Тамар в провинции Эль-Хасеке.

Возглавляемая США международная коалиция с 2014 года проводит в Сирии и Ираке операцию против террористической группировки ИГ*, причем в Сирии коалиция действует без согласия официального Дамаска. В декабре 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выводе войск из Сирии, однако не стал уточнять сроки.