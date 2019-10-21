"Обещала не рожать": мать двадцати одного ребенка снова забеременела

Женщина показала подписчикам результаты УЗИ. По словам 44-летней британки, сейчас она находится на 15-й неделе беременности. Сью с нетерпением ждет момента, когда узнает пол малыша. Она призналась, что хочет мальчика. Тогда у нее будет по 11 детей каждого пола.