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РИА Новости

В Чили ввели чрезвычайное положение в ряде популярных у туристов городов

04:28 21.10.2019 (обновлено: 13:25 21.10.2019)
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© REUTERS / Rodrigo GarridoДемонстранты ломают столб светофора во время антиправительственной акции Вальпараисо, Чили. 20 октября 2019
Демонстранты ломают столб светофора во время антиправительственной акции Вальпараисо, Чили. 20 октября 2019
© REUTERS / Rodrigo Garrido
Демонстранты ломают столб светофора во время антиправительственной акции Вальпараисо, Чили. 20 октября 2019
БУЭНОС-АЙРЕС, 21 окт – РИА Новости. Власти Чили на фоне массовых беспорядков ввели чрезвычайное положение в ряде городов, популярных у туристов, сообщает телеканал 24 Horas со ссылкой на министерство внутренних дел.
Речь идет о регионе Вальпараисо, который находится на берегу Тихого океана и привлекает многих путешественников своими белоснежными пляжами, а также о городах Талька, Чильян и Чильян Вьехо, Темуко, Падре-лас-Касас и Пунта-Аренас. Последний расположен на берегу Магелланова пролива, откуда туристы любят переправляться на паромах и небольших судах, чтобы понаблюдать за жизнью пингвинов и китов.
По данным радио BioBioChile, режим чрезвычайного положения введен также в регионе Антофагаста, который находится находится в пустыне Атакама, одном из самых засушливых мест в мире, откуда стартуют многие туристические маршруты.
Поводом для протестов стало решение властей 6 октября повысить цены на проезд в метро на 30 песо (0,042 доллара). Поначалу мирные акции к 18 октября переросли в столкновения с правоохранителями - люди устанавливали баррикады, нанесли ущерб многим станциям метро, начали жечь торговые центры и автобусы. 19 октября в центр Сантьяго была стянута бронетехника, был объявлен комендантский час. Погибли уже десять человек.
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